بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین احمدیان، عصر امروز در دومین جلسه هماهنگی بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بر کیفیت بخشی به این دوره از مسابقات تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور دکتر احمدی نژاد،‌ رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاحیه این مسابقات بیان داشت: پس از پایان مسابقات مهمانان و قاریان بین المللی بلاد اسلامی خدمت رهبر معظم انقلاب حضور خواهند یافت.

وی مراسم افتتاحیه و اختتامیه این مسابقات را در تالار قدس حرم مطهر رضوی عنوان کرد و افزود: در کنار این مسابقات نمایشگاه جانبی با حضور متولیان عرصه فرهنگ و امور دینی و قرآنی در زمان برگزاری مسابقات بین المللی برپا می شود.

احمدیان برگزاری مسابقات قرآنی محفل انس با قرآن همچنین بازدید از مراکز فرهنگی، ‌زیارتی، تاریخی،‌ وقفی و اقتصادی استان پهناور خراسان رضوی را از برنامه های جنبی این دوره از مسابقات عنوان کرد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان داشت: در سال گذشته 52 کشور جهان در این مسابقات حضور داشتند.

وی افزود: کمیته های این مسابقات شامل کمیته حراست، روابط عمومی و اطلاع رسانی،‌ اداری،‌ مالی و پشتیبانی و کمیته علمی و فنی است.

در این مراسم، سید مهدی وطن خواه، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی به عنوان مدیر اجرایی بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در شهر مشهد انتخاب شد.