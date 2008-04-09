تغییر وزرای اقتصاد و کشور / تا یکشنبه از تغییرات بی خبر بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت در مصاحبه ای درباره یادداشت رئیس جمهور درباره ادامه تغییرات در دولت در پی اظهار نظر وی مبنی دورغ سیزده بدر خواندن تغییرات کابینه و تاکید بر اینکه این اخبار با هدف تخریب دولت صورت می گیرد گفت : بنده اصلاً در آن مصاحبه واژه دروغ سیزده را بکار نبردم بلکه بر اساس متن پیاده شده از نوار که در دسترس خبرنگاران هم هست گفتم : ‹‹خاصیت تعطیلی طولانی مدت رسانه‌ها در این تعطیلات پیدا کردن سوژه‌های لابد داغ بعد از تعطیلات است و رسانه ها هم نیاز به استراحت خوبی داشتند. ولی بالاخره سکوت طولانی مدت منجر به سوژه‌ یابی مناسب هم می گردد. به خصوص سیزدهم که تعطیل بود و بالاخره باید سناریوی سیزدهی روز هفدهم منتشر بشود. من هم تعجب کردم از فضای پوشش رسانه‌ای این خبر در آغاز کار دولت در سال جدید.››

وی افزود : یکی از خبرنگاران در میان حرف من پرید و بلند گفت: دروغ سیزده بوده و در خبر برخی‌ها این کلمه را به نقل از من گفتند. بنده تا روز یکشنبه از این تغییرات اطلاعی نداشتم ، هر چند خبر احتمال تغییرات در برخی سایت ها از روز پنجشنبه منتشر شده بود ولی در جلسه طولانی روز پنجشنبه هیأت دولت و استانداران که از صبح تا بعداز ظهر ادامه داشت همه آقایانی که در مورد آنها شایعه مطرح بود به طور فعال حضور داشتند و حتی آقای دانش‌جعفری در آن جلسه ضمن ارائه گزارشی از سرمایه‌گذاری در کشور، برنامه‌های وزارت اقتصاد را برای هماهنگی و کمک به استان‌ها جهت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری تشریح کردند که به این موضوع در مصاحبه هم اشاره کردم.



سخنگوی دولت ادامه داد : ضمن آنکه صبح روز شنبه تلاش کردم آقای رئیس‌جمهور را به روال سایر روزها که نشست خبری دارم و قبل از مصاحبه در ملاقات کوتاه خدمت ایشان می‌رسم ، ملاقات کنم که ایشان شرکت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت را در برنامه داشتند و ملاقات و گفتگوی تلفنی هم میسر نشد، به هر صورت تغییرات تا زمان مصاحبه اینجانب قطعی نشده بود.اما آنچه اکنون قطعی است اراده تغییر در دو وزارتخانه است که آقای رئیس‌جمهور روز یکشنبه به من گفتند که با دو تن از همکاران خود در دولت شخصا صحبت کرده و نظر خود را با آنان در میان گذاشته‌اند و از آنان خواسته‌اند در جای دیگری به دولت کمک کنند

الهام همچنین در این مصاحبه اعلام کرد : در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و کشور جابجایی انجام خواهد شد و انشاءالله از خدمات این همکاران عزیز دولت در جای دیگری استفاده می شود

وی در پاسخ به این سئوال که چه کسی جایگزین آنها خواهد شد ؟ گفت : این از اختیارات رئیس جمهور است که سرپرست تعیین کند تا زمانی معرفی وزیر جدید به مجلس من هم نمی دانم چه کسی معرفی می شود، کمی صبر کنید رسماً اعلام می شود. چرا گمانه زنی کنیم؟

سخنگوی دولت درباره اینکه وزیران پیشنهادی جدید به مجلس هشتم معرفی می‌شوند یا مجلس هفتم گفت : بهتر است صبر کنیم. به هر حال قانون اساسی سه ماه اداره وزارتخانه‌ها را با سرپرست ممکن می داند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تغییرات موجب بی ثباتی نمی شود؟ گفت : بیان احتمال تغییرات و گمانه زنی ها و تحلیل‌ها ،‌عوارض دارد . اما تغییرات، لزوما نه . مسئولیت‌ها فرصت خدمتگزاری است که از لحظه لحظه آن باید استفاده کرد .خدمت اصالت دارد بقیه امور ابزار است و همه مجموعه دولت در کارها و خدمت همین نگاه را دارند.