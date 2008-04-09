امیدوار شدیم / زمین آزادی از عوامل برتری سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل الاتحاد عربستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم فوتبال سپاهان امروز به دیدار یکی از قوی ترین تیم های آسیا رفت که سابقه دوبار قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان این قاره را دارد. نیمی از بازیکنان تیم الاتحاد عضو تیم ملی عربستان هستند و تقابل ما با این تیم به نوعی رویارویی تیم های ملی عربستان و ایران بود که خوشبختانه به سود تیم ما به اتمام رسید.

وی با تاکید بر این موضوع که برتری تیم فوتبال سپاهان مقابل الاتحاد عربستان، این تیم را مجددا به کورس رقابت در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بازگرداند، افزود: ما می دانستیم که کادر فنی جدید تیم برای اینکه شایستگی خود را نشان دهد نیاز به زمان دارد. این امر مستلزم گذشت زمان و برقراری تعامل بین بازیکنان و مربیان بود که خوشبختانه به مرور زمان تیم به مسیر موفقیت بازگشت.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ضمن ابراز خرسندی از پیروزی این تیم مقابل الاتحاد عربستان گفت: تیم ما از چندی پیش روندی روبه رشد را آغاز کرده است که امروز با برتری مقابل الاتحاد همراه شد. امیدوارم با تداوم این روند در سه بازی پیش رو یکی از تیم های صعود کننده از گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

ساکت همچنین از تمامی افرادی که باشگاه سپاهان را در امر میزبانی از تیم الاتحاد عربستان یاری رساندند، تشکر کرد و گفت: بازی در زمین ورزشگاه آزادی یکی از دلایل پیروزی سپاهان بود. تیم ما از جمله تیم های تکنیکی است که در زمین های مناسب می تواند تمام توانایی خود را بروز دهد. تیم سپاهان هرچه زمین مناسب تر باشد بهتر می تواند توانایی خود را بروز دهد.

وی ادامه داد: قطعا هرچه زمین های فوتبال در کشور مناسب تر باشد، رشد تیم ها هم بهتر خواهد شد. امیدوارم روزی برسد که همه ورزشگاه های کشور همانند ورزشگاه آزادی و تختی تهران زمین چمنی مناسب داشته باشند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان درخاتمه تصریح کرد: تیم ما با برتری مقابل الاتحاد عربستان به کورس رقابت با تیم های دیگر گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بازگشت. تیم الاتحاد عربستان با تمام ظرفیت و توانایی خود به دیدار تیم ما آمد. این نشان می دهد که می توانیم الاتحاد را عربستان هم شکست دهیم. قطعا این تیم در خانه اش تهاجمی تر بازی می کند و بازی باز این تیم ما در رسیدن به اهداف مان کمک می کند، البته دستیابی به این مهم مستلزم این است که تیم با حاشیه های عربستانی ها روبه رو نشود.