رضايي: لايحه دو فوريتي دولت به 5 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي محدود شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، محسن رضايي در نشست مطبوعاتي كه به مناسبت سالگرد تشكيل اين نهاد با حضور خبرنگاران برگزار شده بود در پاسخ به مسائل سياسي روز كشور با اشاره به اينكه در كشور دو نوع سياست دراز مدت و بلند مدت وجود دارد گفت : سياستهاي بلند مدت با آمدن مجالس و دولتهاي مختلف چندان تغيير نمي كند اما براي دستيابي به آرمانهاي بلندي كه بخصوص در چشم انداز 20 ساله كشور در نظر گرفته شده است بايد دولت و مجلس شعارها و برنامه هايشان را بر اساس اين سند حركت دهند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه مجلس و دولتي كه بعد از هر انتخابات روي كار مي آيد با آراء مردم به شعارها و برنامه هايشان حركت مي كند گفت: مجلس و دولتي هم كه بعد از دوم خرداد آمد شعارها و برنامه هايي داشتند كه مردم به آنها راي داده بودند ضمن اينكه اين مسئله در خصوص مجالس بعدي هم صدق مي كند و آنها در راستاي اهداف كوتاه مدت بر مبناي شعارهايشان حركت مي كنند اما براي رسيدن به سياستهاي بلند مدت بايد در راستاي سند افق 20 ساله كشور برنامه ريزي داشته باشند.

وي در پاسخ به خبرنگار " مهر" مبني بر ارزيابي وي از قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و نحوه فعاليت هيات ديپلماتيك ايراني گفت: قضاوت در خصوص عملكرد هيات ديپلماتيك ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي زود است و شايد لازم باشد كه يك مقدار ديگر زمان سپري شود.

رضايي همچنين تصريح كرد : قرار بر اين بوده كه ايران در قبال همكاري كه با آژانس انجام مي دهد بازرسي ها بصورت منصفانه صورت گيرد و پرونده هسته اي ايران بسته شود و غني سازي از تاريخي شروع شود كه هنوز به تعيين زمان قطعي نرسيديم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اروپا از محور آژانس و طرف ايران در حال خارج شدن است و آمريكائي ها از اين بيانيه به اين طرف نقش بيشتري را در اعمال فشار بر آژانس ايفا كردند اما مسئولان ايران ، تيم وزارت خارجه و هم كساني كه با دكتر روحاني كار مي كنند زحمات زيادي كشيده اند اما واقعيت اين است كه از همكاريهاي ايران نوعي سوءاستفاده مي شود و نوعي زياده خواهي پيش آمده چون ايران نه تنها فراتر از NPT و حتي فراتر از 2+93 نيز همكاري كرده است ولي بر خلاف اين همكاري ها صدور اين قطعنامه نشان داد كه نوعي زياده خواهي بوجود آمده است.

وي با اشاره به اينكه بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه استراتژي كشورمان براي اين مسئله چيست گفت: مسئولين بايد روشن و صريح بگويند كه براي جلوگيري از اين زياده خواهي برنامه شان چيست؟ ضمن اينكه ما از يك طرف بايد همكاريهاي خود را بطور جدي با آژانس ادامه دهيم و از سوي ديگر مقابل زياده خواهي ها بايستيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بايد سياست اقتدار منطقي را پيش بگيريم گفت: ما نمي خواهيم از محدوده هاي بين المللي تجاوز كنيم ، ما مي خواهيم به فن آوري سوخت بومي برسيم و رفتار ما منطقي است و دليلي ندارد كه كوتاه بياييم يا عقب نشيني داشته باشيم.

وي تاكيد كرد كه مسئولين جمهوري اسلامي ايران بايد به اين نكته پاسخ روشن دهند كه بتوانيم در عين ادامه همكاري از اين منفعت ملي بهره برداري كنيم.

رضايي با اشاره به اينكه در مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره طرحهايي وجود دارد كه در نوبت بماند گفت: اين طرحها پس از مدتي كه كارشناسي شد در دستور قرار مي گيرد و بعد وارد صحن مجمع مي شود و پس از آن به شكل مصوبه در مي آيد اما ممكن است كه تعدادي از طرحها به دليل ويژگي خاصي كه دارند بر سر رسيدن به مصلحت با تاخير مواجه شوند اما ما در مجمع نرخ تاخير پائيني داريم.

وي در ادامه متذكر شد كه در دوره مجلس ششم 31 مورد اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس داشتيم كه بررسي شده و در اختيار مجلس گذاشته شده است و حدود 9 مورد اختلافي وجود دارد كه در حال بحث و بررسي در كميسيونهاي مختلف براي ارجاع به صحن مجمع موجود است، بنابراين در سه سال و نيمي كه گذشته آمار خوبي ارائه شده است.

رضايي با اشاره به همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: در حال حاضر ميان مسئولين اختلاف نظر جدي وجود دارد عده اي مي گويند ما امتيازات لازم را نگرفتيم و برخي ديگر مطرح مي كنند كه چون همكاريها موجب شده كه پرونده ايران به شوراي امنيت نرود امتياز بدست آورده ايم.

رضايي تاكيد كرد كه غربي ها خواهان اقتدار ايران نيستند و هر نوع خوش بيني كمكي به برنامه هايي است كه براي تضعيف ايران در كنار مرزها تعريف مي شود و همكاري با غربيها زماني براي ايران منطقي است كه كشورمان را به اقتدار بكشاند.