به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و پرستاری کنکور سراسری ۱۴۰۴، همچنین دانشجویان پذیرفته‌شده دانشگاه فرهنگیان و نخبگان و استعدادهای برتر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) با تقدیر از تلاش‌های کمیته امداد در شناسایی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر، اظهار داشت: از زحمات جناب مدیرکل کمیته امداد و همکاران ایشان در سراسر استان تشکر می‌کنم. خداوند ان‌شاءالله این خدمات را از همه شما قبول کند. هر کس بندگی خدا را با خدمت به مردم همراه کند، پاداش او با خداست و هیچ‌چیز جای آن را نمی‌گیرد؛ نه ذکر نام، نه نصب بنر و نه تشریفات ظاهری.

وی با تبریک به پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و نخبگان علمی حاضر در جلسه، افزود: به همه شما که در این مرحله از زندگی به موفقیت دست یافته‌اید تبریک می‌گویم؛ چه آن‌هایی که امروز حضور دارند و چه کسانی که به دلیل شرایط مختلف نتوانستند در این جلسه حاضر شوند. قدر فرصت جوانی را بدانید، چراکه جوانی گنجی است که بازنمی‌گردد. از این فرصت برای رشد علمی، اخلاقی و معنوی خود استفاده کنید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به‌ضرورت جهت‌گیری ارزش‌مدار در مسیر علم و زندگی، تأکید کرد: همان‌گونه که کسانی به شما خدمت کرده‌اند و مسیر رشد را برایتان هموار ساخته‌اند، شما نیز باید در آینده در جایگاهی قرار گیرید که بتوانید به دیگران خدمت کنید، برای حرکت شما باید همیشه به سمت قله‌های آرمانی باشد، قله‌هایی که امیرالمؤمنین علی (ع) بر آن ایستاده‌اند، آرمان عدالت، معنویت، اخلاق و پیشرفت است.

حجت‌الاسلام شاهرخی خطاب به دانشجویان تازه پذیرفته‌شده، تصریح کرد: احترام به خانواده‌ها، معلمان و اساتید را همواره حفظ کنید. این احترام، پایه‌گذار برکت در علم و زندگی شماست. موفقیت حقیقی تنها در کسب مدرک خلاصه نمی‌شود، بلکه در خدمت صادقانه به مردم و حفظ ارزش‌های الهی و انسانی معنا پیدا می‌کند.

وی گفت: شما آینده‌سازان این سرزمینید. باایمان، اخلاق و تلاش، ان‌شاءالله بتوانید در مسیر بندگی خدا و خدمت به خلق، به قله‌های افتخار و معنویت دست یابید.