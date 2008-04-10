90 درصد روستاییان خراسان شمالی تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند

دکتر بابک فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار جمعیت 109 پزشک عمومی به خدمت گرفته شدند.

وی خاطرنشان کرد: روستاییان برای بهره گیری از خدمات پزشکان متخصص از طریق سیستم ارجاع پزشکان خانواده از این پزشکان نیز برای درمان خدمات می گیرند.

وی یادآور شد: همچنین برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر 149 پرستار و ماما نیز به کار گرفته شدند.

دکتر فرخی تصریح کرد: پزشکان خانواده در 71 مرکز بهداشت روستایی و شهرهای خدمات درمانی رایگان به روستانشینان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر ارائه می دهند.

به گفته وی برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی نیاز به استخدام 35 پزشک دارد.