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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

شرکت ملی نفت هند:

قراردادهای نفتی خود با ایران را افزایش می دهیم

قراردادهای نفتی خود با ایران را افزایش می دهیم

رئیس شرکت ملی نفت هند (ONGC) از امضای دو موافقت نامه جدید نفتی بین ایران و هند تا آخر ماه جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " ماندی مورنینگ" ، شارما رئیس شرکت ملی نفت هند (ONGC) از امضای دو موافقت نامه نفتی با ایران برای توسعه دو میدان بزرگ نفتی و گازی  در ماه جاری میلادی خبر داد.

وی افرود: شرکتهای بزرگ نفتی هند و چین علاقه مند به افزایش روابط تجاری نفتی خود با ایران هستند و کمتر تحت تاثیر فشارهای آمریکا قرار می گیرند.

این در شرایطی است که هند برای تامین نیاز انرژی داخلی خود در صدد است که یک پالایشگاه با ظرفیت روزانه 300هزار بشکه و همچنین یک ترمینال LNG  با ظرفیتی معادل 7.5 میلیون تن در روز احداث کند. هند قرار است نفت و گاز مورد نیاز این تاسیسات را از کشور ایران تامین کتد.

کد مطلب 662853

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