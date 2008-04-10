قراردادهای نفتی خود با ایران را افزایش می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " ماندی مورنینگ" ، شارما رئیس شرکت ملی نفت هند (ONGC) از امضای دو موافقت نامه نفتی با ایران برای توسعه دو میدان بزرگ نفتی و گازی در ماه جاری میلادی خبر داد.

وی افرود: شرکتهای بزرگ نفتی هند و چین علاقه مند به افزایش روابط تجاری نفتی خود با ایران هستند و کمتر تحت تاثیر فشارهای آمریکا قرار می گیرند.