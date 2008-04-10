ضریب رشد خدمات در شبکه پستی از شتاب مطلوبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، اخلاصمند معاون پست جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مدیر عامل مخابرات استان گیلان در رشت با اعلام این خبر، افزود: خدمات ارائه شده در شبکه پستی از رقم 450 میلیون مرسوله در اواخر سال 83 به حدود یک میلیارد مرسوله در پایان سال 86 ارتقاء یافته است.

وی از افزایش میزان سرانه مرسولات پستی تا رقم 25مرسوله برای هر نفردر سالجاری خبر داد و گفت: هم اکنون سرانه مرسولات پستی در برخی کشورهای منطقه 30 تا 35 مرسوله برای هر نفر در سال است در حالیکه این رقم در ایران 16 مرسوله است.

اخلاصمند همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور ما باید در بسیاری از زمینه ها از جمله ارائه خدمات و سرانه پستی در منطقه اول باشیم هم اینک تا رسیدن به این جایگاه فاصله زیادی است.