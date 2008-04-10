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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

معاون پست ایران:

ضریب رشد خدمات در شبکه پستی از شتاب مطلوبی برخوردار است

رشت - خبرگزاری مهر: محمد حسین اخلاصمند گفت: در طول خدمت دولت نهم رشد ارائه خدمات در شبکه پستی از شتاب بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، اخلاصمند معاون پست جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مدیر عامل مخابرات استان گیلان در رشت با اعلام این خبر، افزود: خدمات ارائه شده در شبکه پستی از رقم 450 میلیون مرسوله در اواخر سال 83 به حدود یک میلیارد مرسوله در پایان  سال 86 ارتقاء یافته است.

وی از افزایش میزان سرانه مرسولات پستی تا رقم 25مرسوله برای هر نفردر سالجاری خبر داد و گفت: هم اکنون سرانه مرسولات پستی در برخی کشورهای منطقه 30 تا 35 مرسوله برای هر نفر در سال است در حالیکه این رقم در ایران 16 مرسوله است.

اخلاصمند همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور ما باید در بسیاری از زمینه ها از جمله ارائه خدمات و سرانه پستی در منطقه اول باشیم هم اینک تا رسیدن به این جایگاه فاصله زیادی است.

عضو هیئت مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به اینکه سال جاری بخش زیادی از خدمات قبول مرسولات پستی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، تاکید کرد: ایجاد شرایط پذیرش در بورس وواگذاری سهام شرکت پست از جمله برنامه هایی است که در راستای تحقق اصل 44 به صورت جدی  دنبال خواهد شد.

 

کد مطلب 662855

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