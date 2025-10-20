  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بروجرد اجرا شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، در ۷۲ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری یگان‌های تابعه به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف هشت دستگاه خودرو و ۱۸ موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت ازجمله عمده تخلفات رانندگان وسائط نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به استمرار این طرح با عنایت به شلوغی محورها و معابر از رانندگان، خواست: با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران شهروندان، همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.

کد خبر 6628663

برچسب‌ها

