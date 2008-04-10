غافلگیر شدن اشغالگران فلسطین/همسویی عربستان و مصر درباره لبنان

الشرق الاوسط چاپ لندن:
- در میان نشانه هایی از بحران داخلی در ایران، احمدی نژاد وزیران کشور و اقتصاد را تغییر می دهد.
- سعید صیام : مصریها با ما همچون دنباله روهای اخوان المسلمین تعامل می کنند.
الحیات چاپ لندن:
- رایزنی پادشاه عربستان و رئیس جمهوری مصر درباره تحولات عربی
- آماده باش مصر در مرزها و هشدار به حماس
السفیر چاپ لبنان:
- نیروهای مقاومت در غزه با هجوم شجاعانه خود، اشغالگران را غافلگیر کردند.
الاهرام چاپ مصر:
- نشست مصری سعودی برای تلطیف فضای عربی و کاهش مشکلات فلسطین
- رومانو پرودی: مصر کلید پیشرفت در روند صلح است.
- پیروزی حزب ملی مصر در انتخابات شوراهای محلی با کسب 90 درصد کرسیها
الوطن چاپ عربستان سعودی:
- موضع یکسان سعودی مصری در نشست شرم الشیخ
الرای چاپ کویت:
- رایزنی مبارک و پادشاه عربستان درباره بحران لبنان و اوضاع منطقه
- رایس : دادگاه بین المللی احتمالا خانواده بشار اسد را محکوم می کند.
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