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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

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غافلگیر شدن اشغالگران فلسطین/همسویی عربستان و مصر درباره لبنان

غافلگیر شدن اشغالگران فلسطین/همسویی عربستان و مصر درباره لبنان

خبرگزاری مهر _ گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع فلسطین و بحران لبنان پرداختند و برخی از آنها به خبر تغییر وزیران کشور و اقتصاد در دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند.

الشرق الاوسط چاپ لندن:

- در میان نشانه هایی از بحران داخلی در ایران، احمدی نژاد وزیران کشور و اقتصاد را تغییر می دهد.

- سعید صیام : مصریها با ما همچون دنباله روهای اخوان المسلمین تعامل می کنند.

الحیات چاپ لندن:

- رایزنی پادشاه عربستان و رئیس جمهوری مصر درباره تحولات عربی

- آماده باش مصر در مرزها و هشدار به حماس

السفیر چاپ لبنان:

- نیروهای مقاومت در غزه با هجوم شجاعانه خود، اشغالگران را غافلگیر کردند.

الاهرام چاپ مصر:

- نشست مصری سعودی برای تلطیف فضای عربی و کاهش مشکلات فلسطین

- رومانو پرودی: مصر کلید پیشرفت در روند صلح است.

- پیروزی حزب ملی مصر در انتخابات شوراهای محلی با کسب 90 درصد کرسیها

الوطن چاپ عربستان سعودی:

- موضع یکسان سعودی مصری در نشست شرم الشیخ

الرای چاپ کویت:

- رایزنی مبارک و پادشاه عربستان درباره بحران لبنان و اوضاع منطقه

- رایس : دادگاه بین المللی احتمالا خانواده بشار اسد را محکوم می کند.

کد مطلب 662867

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