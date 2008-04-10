غافلگیر شدن اشغالگران فلسطین/همسویی عربستان و مصر درباره لبنان

خبرگزاری مهر _ گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع فلسطین و بحران لبنان پرداختند و برخی از آنها به خبر تغییر وزیران کشور و اقتصاد در دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند.