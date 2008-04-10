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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۱۹

درخراسان رضوی انجام شد:

نشست چهار ساعته رئیس جمهور با مسئولان اجرایی و بخش خصوصی

نشست چهار ساعته رئیس جمهور با مسئولان اجرایی و بخش خصوصی

کارگروههای تخصصی اشتغال، صنعت و معدن، گردشگری و مسکن به مدت چهار ساعت با حضور رئیس جمهور و مسئولان اجرایی و بخش خصوصی استان خراسان رضوی برگزار شد.

به  گزارش خبرگزاری  اعزامی مهر، در این نشست که از ساعت 20 الی 24 چهارشنبه به طول انجامید شماری از وزرا، مدیران عامل بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان خراسان رضوی حضور داشتند.

درجریان این نشست، طرح ها و پیشنهاد ها ومستندات و دلایل قانونی آن به منظور تقویت بخش اشتغالزایی ، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صنایع و گردشگری استان و همچنین بهبود وضع مسکن مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این نشست چهارساعته در قبال هر یک از پیشنهادهای مطرح شده ، نظرات وزرا، مسولان اجرایی و مدیران عامل بانکها را جویا شد و در نهایت شماری از طرح ها و پیشنهادهای توافق شده برای تصویب نهایی به جلسه استانی هیات دولت موکول گردید.

دکتراحمدی نژاد دراین نشست در سخنانی به موقعیت استثنایی استان خراسان رضوی برای توسعه و پیشرفت بسیار بیشتر از وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: دولت و مسولان دستگاههای اجرایی آماده کمک همه جانبه برای این حرکت و جهش هستند.

رییس جمهور همچنین با تاکید بر استفاده از پتانسیل جوانان ، خاطر نشان کرد : جوانان ایرانی نوآور و مبتکر هستند و می توان با استفاده از روحیه و نشاط آنان بر سرعت بیشتر و توسعه کشور افزود اما از سویی دیگر توجه داشت اوج گیری در برخی عرصه ها به حمایت و یک مقداری حوصله و زمان نیاز دارد.

گفتنی است کارگروه تخصصی آب و کشاورزی به دلیل طولانی شدن این جلسه به روز پنجشنبه موکول شد.

کد مطلب 662868

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