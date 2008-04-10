نشست چهار ساعته رئیس جمهور با مسئولان اجرایی و بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری اعزامی مهر، در این نشست که از ساعت 20 الی 24 چهارشنبه به طول انجامید شماری از وزرا، مدیران عامل بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان خراسان رضوی حضور داشتند.

درجریان این نشست، طرح ها و پیشنهاد ها ومستندات و دلایل قانونی آن به منظور تقویت بخش اشتغالزایی ، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صنایع و گردشگری استان و همچنین بهبود وضع مسکن مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این نشست چهارساعته در قبال هر یک از پیشنهادهای مطرح شده ، نظرات وزرا، مسولان اجرایی و مدیران عامل بانکها را جویا شد و در نهایت شماری از طرح ها و پیشنهادهای توافق شده برای تصویب نهایی به جلسه استانی هیات دولت موکول گردید.

دکتراحمدی نژاد دراین نشست در سخنانی به موقعیت استثنایی استان خراسان رضوی برای توسعه و پیشرفت بسیار بیشتر از وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: دولت و مسولان دستگاههای اجرایی آماده کمک همه جانبه برای این حرکت و جهش هستند.

رییس جمهور همچنین با تاکید بر استفاده از پتانسیل جوانان ، خاطر نشان کرد : جوانان ایرانی نوآور و مبتکر هستند و می توان با استفاده از روحیه و نشاط آنان بر سرعت بیشتر و توسعه کشور افزود اما از سویی دیگر توجه داشت اوج گیری در برخی عرصه ها به حمایت و یک مقداری حوصله و زمان نیاز دارد.

گفتنی است کارگروه تخصصی آب و کشاورزی به دلیل طولانی شدن این جلسه به روز پنجشنبه موکول شد.