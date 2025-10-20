یک محکوم به قصاص در کوهدشت به زندگی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان کوهدشت استان لرستان شاهد جلوه‌ای باشکوه از همدلی، گذشت و انسان‌دوستی بود؛ جایی که دو طایفه بزرگ شاهیوند و میربگ (زالی) با حضور در آئین خون صلح، گامی مؤثر در مسیر صلح و سازش برداشتند.

اولیای دم یک پرونده قصاص در مراسمی صمیمی و امیدبخش، با تلاش‌های مستمر بزرگان طوایف، متنفذان محلی، صلح یاران و مسئولان قضائی، رضایت خود را از قصاص اعلام کردند و آئین خون صلح برگزار شد.

این مراسم با حضور افشین خسروی رئیس دادگستری، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت، جمعی از مسئولان شهرستان، اعضای شورای حل اختلاف، انجمن حمایت از زندانیان و جمعی از بزرگان و ریش‌سفیدان این شهرستان برگزار شد و جلوه‌ای از فرهنگ اصیل لرستان در زمینه صلح‌دوستی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشت.

پرونده موردنظر مربوط به جوانی دهه هشتادی بود که در سال ۱۴۰۲ مرتکب قتل شده و پس از طی مراحل قانونی، در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت. باگذشت بزرگوارانه اولیای دم، این جوان فرصت دوباره‌ای برای زندگی یافت و بار دیگر نشان داده شد که فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و همدلی در میان مردم این دیار زنده و پویاست.

این رویداد ارزشمند، الگویی درخشان برای جامعه امروز است و نشان می‌دهد که با همبستگی و تلاش جمعی، می‌توان حتی در دشوارترین پرونده‌ها نیز به صلح و سازش دست‌یافت.