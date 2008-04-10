بوش کاهش مدت ماموریت نظامیان آمریکایی را اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام در وزارت دفاع آمریکا با بیان این مطلب به نقل از مقامهای کاخ سفید افزود:" جرج بوش ساعت 11و نیم امروز پنجشنبه به وقت محلی ( سه و نیم به وقت گرینویچ) سخنرانی خواهد کرد."

این سخنرانی دو روز پس از ارائه گزارش " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور درباره پیشرفت اوضاع در عراق صورت می گیرد.

بر پایه گزارشها، بوش در نظر دارد پنجشنبه به مزرعه خود در تگزاس برود تا چند روزی را در تعطیلی به سر ببرد.

سخنرانی بوش در حالی روز پنجشنبه انجام می شود که دیوید پتریوس در گزارش متناقض خود در سنای این کشور با تشدید فرافکنی ها بر ضد ایران اعلام کرد که در عراق خشونتها کاهش یافته، اما بسیاری از تهدیدها همچنان باقی است.

