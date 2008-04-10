اخبار رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 13:15 تا 13:45 روی آنتن رادیو تجارت می‌رود. در برنامه "کاوش" شنوندگان می‌توانند صحبت‌های رویا طباطبایی رئیس اداره اقتصاد کلان از سازمان تشخیص مصلحت را بشنونند.

ـ برنامه "صدای بازرگان" 24 فروردین در رادیو تجارت ساعت 11:45 مشکلات صنعت مس و روی را با حضور کارشناسان بررسی می‌کند.

ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" 25 فروردین با موضوع مدیریت زمان و نقش آن در پیشبرد اهداف کارآفرینان از رادیو تجارت پخش می‌شود. در این برنامه دکتر سیدموسوی به عنوان کارشناس حضور دارد.

ـ برنامه "هفت اقلیم" جمعه 23 فروردین از ساعت 19 تا 21 به نویسندگی و سردبیری مهدی آزادی و اجرای حسن آزادی از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود. در این برنامه فیلم "به همین سادگی" با حضور سحر عصر آزاد منتقد و شادمهر راستین نویسنده این فیلم نقد و بررسی می‌شود. ارتباط تلفنی با رضا میرکریمی کارگردان و نویسنده و هنگامه قاضیانی بازیگر فیلم "به همین سادگی" از دیگر بخش‌های برنامه "هفت اقلیم" است.

ـ برنامه "روز هشتم" جمعه 23 فروردین جایگزین برنامه "هفت شنبه" در رادیو جوان می‌شود. این برنامه شامل دو بخش به سردبیری ابوالقاسم صادقی و افشین حسین‌خانی و تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن روی آنتن می‌رود. بخش اول از ساعت 9 تا 10:15 و با بازی امیر منوچهری، مریم جلینی، محمدرضا قدیریان و مجید آقامیری و بخش دوم از ساعت 10:15 تا 11:30 با بازی فرزاد حسنی، شبنم مقدمی، امیر زنده‌دلان، الهام زرتاختی و افشین حسین خانی پخش می‌شود. محوریت این برنامه طنز است.

ـ برنامه "سلامت و شریعت" در رادیو سلامت 23 فروردین به موضوع نعمت‌های الهی در قرآن و 24 فروردین به موضوع خواص میوه‌هایی که در قرآن به آن اشاره شده می‌پردازد.

ـ نمایش "یک فرصت" 23 فروردین ساعت 9 صبح در قالب برنامه "روایت سلامت" به سردبیری و نوینسدگی متین پارسا از رادیو سلامت پخش می‌شود. این نمایش روایتگر مادری تنها است که پسرش او را ترک کرده است.

ـ برنامه "صدای مشاور" روز شنبه 24 فروردین ساعت 11 به موضوع کمر درد و فتق دیسک بین مهره‌ای در رادیو سلامت می‌پردازد.

ـ برنامه "به سوی سیمرغ" به مناسبت سالمرگ عطار نیشابوری 25 فروردین از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه از تولیدات گروه طرح و تولید حوزه اروپا این شبکه است و نگاهی به زندگی عطار دارد.

ـ ویژه برنامه "وادی عشق" کاری از گروه طرح و تولید حوزه آسیا در شبکه جهانی صدای آشنا است که به مناسبت سالروز درگذشت عطار نیشابوری به سردبیری و نویسندگی رشید کاکاوند از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه در قالب نمایش به زندگی عطار می‌پردازد.