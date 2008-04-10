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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

مازندران پارسال 185 میلیارد تومان درآمد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: درآمدهای عمومی استان در سال گذشته هزار و 850 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهابی در جمع ذیحسابان دستگاههای اجرایی مازندران در ساری افزود: میزان درآمدهای استان در سال گذشته هزار و 850 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 157 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی استان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان درآمد مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 27 درصد رشد داشته است.

شهابی پیش بینی کرد: درآمدهای مالیاتی مازندران در سال جدید به دو هزار و 20 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته امسال در دو بخش عمرانی و هزینه ای دو هزار و 100 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه امسال به غیر از دو دستگاه بنیاد شهید و آموزش و پرورش که اعتبارات شان ملی شده است اعتبار بقیه دستگاههایی که استانی هستند در بخش هزینه ای هزار و 20 میلیارد ریال است.

کد مطلب 662878

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