مازندران پارسال 185 میلیارد تومان درآمد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهابی در جمع ذیحسابان دستگاههای اجرایی مازندران در ساری افزود: میزان درآمدهای استان در سال گذشته هزار و 850 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 157 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی استان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان درآمد مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 27 درصد رشد داشته است.

شهابی پیش بینی کرد: درآمدهای مالیاتی مازندران در سال جدید به دو هزار و 20 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته امسال در دو بخش عمرانی و هزینه ای دو هزار و 100 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه امسال به غیر از دو دستگاه بنیاد شهید و آموزش و پرورش که اعتبارات شان ملی شده است اعتبار بقیه دستگاههایی که استانی هستند در بخش هزینه ای هزار و 20 میلیارد ریال است.