توسلی: نهضت ملی مسکن در خوانسار ۳۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی عصر دوشنبه با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: فاز اول این طرح در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار اجرا می‌شود که در آینده توسعه خواهد یافت.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی این سایت از حدود یک ماه قبل آغاز شده و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات قبل از پایان سال به اتمام برسد.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه مساحت هر پلاک ۱۸۰ مترمربع تعیین شده است، گفت: هر پلاک برای دو نفر در نظر گرفته شده و برای هر واحد ۱۱۰ مترمربع زیربنای هر طبقه پیش‌بینی شده است.

توسلی تعداد کل متقاضیان را ۲ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۹۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تاکنون ۳۸۰ پلاک واگذار شده است. در مجموع ۳۵۰ پلاک برای این طرح تعیین شده است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه‌شده گفت: تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل عملیات آماده‌سازی که شامل خاک‌برداری نیز می‌شود، در مجموع به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار ن یاز است.