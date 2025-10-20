  1. استانها
توسلی: نهضت ملی مسکن در خوانسار ۳۰ درصد پیشرفت دارد

خوانسار ـفرماندار خوانسار از پیشرفت ۳۰ درصدی عملیات آماده‌سازی فاز نخست طرح نهضت ملی مسکن در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی عصر دوشنبه با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: فاز اول این طرح در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار اجرا می‌شود که در آینده توسعه خواهد یافت.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی این سایت از حدود یک ماه قبل آغاز شده و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات قبل از پایان سال به اتمام برسد.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه مساحت هر پلاک ۱۸۰ مترمربع تعیین شده است، گفت: هر پلاک برای دو نفر در نظر گرفته شده و برای هر واحد ۱۱۰ مترمربع زیربنای هر طبقه پیش‌بینی شده است.

توسلی تعداد کل متقاضیان را ۲ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۹۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تاکنون ۳۸۰ پلاک واگذار شده است. در مجموع ۳۵۰ پلاک برای این طرح تعیین شده است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه‌شده گفت: تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل عملیات آماده‌سازی که شامل خاک‌برداری نیز می‌شود، در مجموع به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار ن یاز است.

