ارتقا درجه رئیس پلیس راه و معاون اجرایی راهور فراجا

به گزارش حبرگزاری مهر، متن تبریک ارتقا درجه سردار احمد کرمی اسد و سردار علی محمدی به شرح زیر است:
احتراماً،
بدینوسیله ارتقا شایسته و بایسته جناب سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس محترم پلیس راه راهور فراجا و جناب سرهنگ علی محمدی، معاون اجرایی راهور فراجا به درجه رفیع سرداری را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.
این ارتقاء ارزشمند، نشان از تعهد، تخصص و مدیریت اثربخش ایشان در حوزههای تخصصی خود دارد که با بهرهگیری از دانش فنی و رهبری هوشمندانه، نقش مؤثری در ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی، بهبود نظم و انضباط ترافیکی و افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ایفا نمودهاند.
سردار کرمی اسد در جایگاه رئیس پلیس راه، با راهبری استراتژیک و سیاستگذاریهای کارآمد و سردار محمدی در مسئولیت اجرایی با برنامهریزی دقیق و مدیریت منابع عملیاتی، گامهای مؤثری در توسعه سامانههای نظارتی، کنترل ترافیکی و بهبود عملکرد سازمانی برداشتهاند که این امر منجر به افزایش امنیت و کاهش حوادث جادهای در سطح کشور گردیده است.
از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون این دو سردار فرهیخته را در مسئولیتهای خطیر پیشرو مسئلت داریم و اطمینان داریم که با توان مدیریتی و تخصصی ایشان، پلیس راهور فراجا در مسیر پیشرفت و تعالی بیش از پیش خواهد درخشید
نظر شما