کاهش 20 درصدی تصادفات جاده ای در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی صبح پنجشنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران با اشاره به زمان وقوع تصادفات جاده ای در استان افزود: بیشترین علت وقوع تصادفات سرعت و سبقت غیرمحاز و انحراف به چپ راننده بوده است.

وی همچنین از متوفق کردن بیش از دو هزار و 180 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این ایام خبر داد و خاطر نشان کرد: اجرای تست سلامت و اعتیاد رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی یکی از اقدامات پیشگیرانه این فرماندهی در ایام نوروز بوده است.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: در این خصوص از مجموع 313 دستگاه خودرو و وسیله نقلیه عمومی بررسی شده 73 راننده شخصی و عمومی راپید مثبت بودند.

توکلی همچنین از ضبط و توقیف 330 فقره گواهینامه پایه دوم و 16 جلد گواهینامه پایه یک خبر داد و از همکاری و تعامل خوب مردم استان و مسافران و گردشگران نوروزی این استان با ماموران پلیس در طول ایام نوروز قدردانی کرد.

سردار توکلی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 15 درصدی جرائم در ایام تعطیلات نوروزی امسال در استان خبر داد و افزود: در این ایام در سرقت از منزل، مغازه، اماکن، خودرو، داخل خودرو، احشام به ترتیب 21 ،63 ،50 ،20 ،31 و 40 درصد کاهش میزان جرائم داشتیم.

وی در پایان بیان داشت: بیش از 38 کیلوگرم انواع مواد مخدر ایام نوروز در استان کشف و ضبط شد.