جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی هفته سلامت را رو به پایان است که برخی سازمانها و نهادهای متولی امر بهداشت و درمان، فعالیت چشمگیری در برنامه کاری خود ندارند.

بازگشت رئیس قوه قضائیه از کشور قطر

آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در بازگشت از کشور قطر، مصاحبه مطبوعاتی را با خبرنگاران برگزار می کند.

ساعت برگزاری این مصاحبه 11 و 30 دقیقه و محل آن پاویون جمهوری فرودگاه است.

برگزاری اجلاس عمومی شورای عالی استانها

هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها از ساعت 8 و 30 دقیقه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.

محل برگزاری این اجلاس که مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانها نیز در آن حضور خواهد داشت، ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی است.

همایش روز دندانپزشکی

سومین همایش بزرگ گرامیداشت "روز دندانپزشکی" و تجلیل از پیشکسوتان جامعه داندانپزشکی کشور با حضور بیش از چهار هزار نفر از اساتید و اعضای جامعه پزشکی، در تالار بزرگ کشور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.

این همایش از ساعت 17 الی 20 برگزار می شود.