کشته شدن دو نظامی آمریکایی/لغو قریب الوقوع منع آمد و شد در شهرک صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی خود در در دو حادثه جداگانه در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است که هر دوی این نظامیان روز گذشته بر اثر انفجار بمب در شمال شرق بغداد و دیگری در استان صلاح الدین کشته شدند.

با کشته شدن این دو نظامی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 30 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه فرماندهی عملیات بغداد شب گذشته از لغو ممنوعیت تردد در شهرک صدر از ابتدای روز شنبه خبر داد.

لازم به ذکر است مسئولان عراقی در پی درگیری نیروهای امنیتی عراق و نظامیان آمریکایی با گروههای مسلح که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی هستند؛ از 28 مارس(9 فروردین) تاکنون در سرتاسر بغداد ممنوعیت عبور و مرور اعلام کردند.

این ممنوعیت به جز شهرکهای صدر و شعله پس از سه روز لغو شد.