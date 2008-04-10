  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

بازرسی بدنی پاپ کلیسای قبطی مصر در فرودگاه لندن مورد اعتراض قرار گرفت

بازرسی بدنی پاپ کلیسای قبطی مصر در فرودگاه لندن مورد اعتراض قرار گرفت

در پی بازرسی بدنی رهبر کلیسای ارتدکس قبطی مصر در فرودگاه هیترو لندن، مقامهای دولت مصر اعتراض رسمی خود را به سفیر بریتانیا اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کاتولیک ورلد لیدر، پاپ شنوده سوم رهبر بزرگترین گروه مسیحی مصر زمانی که لندن را برای بازگشت به مصر ترک کرد، در فرودگاه به طور کامل مورد بازرسی بدنی قرار گرفت.

پاپ شنوده با هدف دیدار از کلیسای جامع تازه مسیحیان ارتدکس قبطی در هرتفوردشایر به بریتانیا سفر کرده بود.

وی به عنوان عالی ترین مقام کلیسای قبطی از اعتراض به این موضوع خودداری کرد و پرسنل امنیتی نیز این مسئله را رسانه ای نکردند، اما مقامهای این کلیسا اعلام کردند پاپ آنها پیش از آن هرگز مورد بازرسی بدنی قرار نگرفته بود.

سفیر بریتانیا در مصر خواستار دیدار خصوصی با پاپ شده تا در این باره عذرخواهی کند.

کد مطلب 662909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها