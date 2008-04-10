بازرسی بدنی پاپ کلیسای قبطی مصر در فرودگاه لندن مورد اعتراض قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کاتولیک ورلد لیدر، پاپ شنوده سوم رهبر بزرگترین گروه مسیحی مصر زمانی که لندن را برای بازگشت به مصر ترک کرد، در فرودگاه به طور کامل مورد بازرسی بدنی قرار گرفت.

پاپ شنوده با هدف دیدار از کلیسای جامع تازه مسیحیان ارتدکس قبطی در هرتفوردشایر به بریتانیا سفر کرده بود.

وی به عنوان عالی ترین مقام کلیسای قبطی از اعتراض به این موضوع خودداری کرد و پرسنل امنیتی نیز این مسئله را رسانه ای نکردند، اما مقامهای این کلیسا اعلام کردند پاپ آنها پیش از آن هرگز مورد بازرسی بدنی قرار نگرفته بود.

سفیر بریتانیا در مصر خواستار دیدار خصوصی با پاپ شده تا در این باره عذرخواهی کند.

