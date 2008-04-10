اختصاص سهم مناسبی از قیر به شهرداریها باعث پیشرفت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابوردکتر عباسعلی مدیح صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور وزیر نیرو با اشاره به پنج برابرشدن قیمت قیر اززمان ورود این کالا به بورس، خواستار اختصاص سهم مناسب قیر از سوی دولت به شهرداریها شد.

شهردار نیشابور گفت: با توجه به وقوع سوانح بسیار در محور نیشابور به مشهد و سبزوار از دولت تقاضا می شود یک فروند بالگرد امدادی ر ا به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیشابور اختصاص دهد.

وی خواستار اختصاص بودجه برای شهرداری های شهرهای جدیدالتاسیس از سوی دولت شد.

امام جمعه شهر خرو بخش زبرخان نیز گفت: متاسفانه موضوع مهم تقسیمات کشوری شهرستان به خاطر عدم مطالعات جدی دستگاه های دولتی به تاخیر افتاده است که در این میان مردم ضرر می کنند که نیاز به سرعت جهت ثبات و نفع منطقه احساس می شود.

حجت الاسلام محمد علی دستجردی افزود: به رغم کاهش بارش نزولات آسمانی 15 میلیون متر مکعب آب سه رودخانه به خاطر فعالیت آبخیز داری بسیار کم و عدم وجود بند و سد به هدر می رود.

فرمانده تیپ مستقل 21 زرهی امام رضا (ع) نیشابور نیز گفت: اهدای 2200 شهید ، 6000 جانباز و 1400 آزاده ، نشان دهنده حضور قوی نیشابور در زمان بحران به خصوص درزمان دفاع مقدس بوده است .

سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی افزود : درمقطع جنگ تحمیلی در کل کشور فقط دو شهرستان نیشابور و نجف آباد به استعداد یک لشگر ، نیرو داشتند .

وی با یاد آوری اینکه با مراجعه به برخی رزمندگان مشاهده می شود که وضعیت معیشتی برخی از آنها درشان ایشان نیست ، خواستار وضع قوانین مناسب جهت مساعدت آبرومندانه به آنها شد .

رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور هم گفت: شهرستان نیشابور فقط 180 مگاوات از هزار مگاوات میزان تولید نیروگاه برق را مصرف می کند از دولت می خواهیم بودجه لازم را برای رفع آلاینده زیادی که از این طریق وارد فضای تنفسی نیشابور می شود، اختصاص دهد.

سید محمد حسین هنربخش از تقلیل اعتبار سه میلیارد تومانی به یک میلیارد تومان از محل صرفه جویی سوخت بابت سهمیه بندی بنزین انتقاد کرد و خواستار جبران آن شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز خواستار صدور مجوز مقاطع دکترا و کارشاسی ارشد برای این دانشگاه درشورای گسترش آموزش عالی شد .

دکتر علیرضا متولی زاده یاد آور شد: هم اکنون بیش از 14 هزار دانشجو در ده مرکز آموزش عالی نیشابور اشتغال به تحصیل دارند و 16 هزار نفر دانشجو نیز در دانشگاه آزاد و آموزشده سما مشغول به تحصیل هستند .

مسئولان در این دیدار مشکلات و مسائل را با حضور وزیر نیرو بیان کردند.