سرما درختان اراک را خشکاند

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی اکبر کریمی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اراک ‪۱۶‬حلقه چاه در اختیار سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری قرار دارد که از این تعداد ‪ ۱۱حلقه به تملک این سازمان درآمده و رایزنی برای مابقی آن ادامه دارد.

شهردار اراک گفت: برای آبیاری فضای سبز شهر اراک باید مسئولان این نهاد را برای استفاده ازآب چاههای غیر شرب یاری کنند تا مشکل موجود کاهش یابد.

کریمی با تاکید بر اینکه کارشناسان مربوطه می ‌توانند برای افزایش فضای سبز زیبا و اثرگذار در شهر اراک این نهاد را یاری کنند، ‌افزود: با توجه به ‌شرایط اقلیمی و آب و هوایی اراک تنها درخت زبان ‌گنجشک در این شهر برای کاشت جواب می‌دهد که زیبایی چندانی ندارد.