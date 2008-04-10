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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

دالایی لاما در همایش "محبت" سخنرانی می‌کند

دالایی لاما در همایش "محبت" سخنرانی می‌کند

دالایی لاما امروز پنجشنبه 22 فروردین ماه در همایشی که با حضور 150 هزار نفر درباره محبت در سیاتل آمریکا برگزار می‌شود سخنرانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از سکوبی شدید دولت چین در تبت این نخستین سفر رهبر معزول شده تبتی ها به ایالات متحده محسوب می شود.

این گردهمایی از سوی گروه "دانه های محبت" تشکیل شده و دربرگیرنده مراسم هنری است که در حاشیه همایش برگزار می شود.

گرگ نیکلز شهردار سیاتل کلید نمادین شهر را به دالایی لاما هدیه می دهد و دانشگاه واشنگتن مدرک افتخاری را به رهبر بودائیان تبت اهدا خواهد کرد.

دوندن راهب بودائی که با همراهی دن کرانزلر تاجر اهل سیاتل این همایش را برگزار کرده است از سال 2005 تاکنون درباره برگزاری این همایش با دالایی لاما به مشورت پرداخته بود.

دالایی‌لاما در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق پس از اشغال نظامی تبت توسط ارتش کمونیست چین به هندوستان متواری شد و مبارزات غیرخشونت آمیز وی در سال 1989 جایزه نوبل صلح را برای این راهب بودایی به ارمغان آورد. این راهب 72 ساله تبتی دولت معزول شده و بودائیان تبتی را از دارمسالای هندوستان هدایت می‌کند.

کد مطلب 662924

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