کار سختی پیش رو داشتیم / از بازیکنانم متشکرم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایاگاه خبری فوتبال آسیا، علی دایی پس از برتری یک برصفر تیمش مقابل نیروی هوایی عراق با بیان این مطلب افزود: "می خواهم از همه بازیکنانم به خصوص به خاطر بازیشان در نیمه دوم تشکر کنم. با وجود اینکه ما ده نفره بودیم در کنترل بازی و حفظ نتیجه تلاش فوق العاده ای داشتیم".

وی با اشاره به دشواری بازی مقابل نماینده فوتبال عراق، خاطر نشان کرد: " برای حفظ نتیجه کار سختی داشتیم. ما باید در نیمه دوم دفاعی کار می کردیم اما بازیکنانم با آمادگی ذهنی همه چیز را تحت کنترل گرفتند".

سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران تصریح کرد: " نیروی هوایی هم با وجودی سختی هایی که برای آماده کردن تیمش داشته است، خوب کار کرد. امیدوارم ما با همین روند بتوانیم در بازیهای گروهی ادامه دهیم و به مرحله یک چهار نهایی صعود کنیم".

حمید سلمان، سرمربی نیروی هوایی نیز با تبریک به سایپا گفت : " به حریف پیروزی اش را تبریک می گویم. همه می دانند که ما چه شرایط سختی داشتیم و چگونه تمرین کردیم. در نیمه دوم همه چیز در اختیار ما بود و سایپا حتی یک فرصت هم نداشت".

وی ادامه داد: " ما با سه مهاجم کار را دنبال کردیم اما هیچکدام از موقعیت هایمان گل نشد. سایپا در زمین خودش اسیر شده بود و در ضدحملات هیچ خطری نشان نمی داد".