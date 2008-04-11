ترمینال غرب رکورد مسافرین نوروزی پایتخت را شکست

امیرحسین صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: پایانه های شهر تهران از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین با آمادگی لازم پذیرای مسافرین نوروزی بوده و در کل بصورت متوسط با افزایش 23 درصدی میزان مسافرین نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده اند.

وی همچنین تصریح کرد: ترمینال غرب با 44 درصد، ترمینال جنوب با 11 درصد ، ترمینال شرق با 15 درصد افزایش مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده اند ولی ترمینال بیهقی افزایش مسافری را نسبت به سال قبل شاهد نبوده است.

وی گفت: نحوه افزایش مسافرین در پایانه های مسافربری مختلف شهر تهران نشان می دهد که بیشترین تقاضای سفر برای شهرهای غربی و شمال کشور بوده است.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با اشاره به انجام حدود 2 میلیون سفر رفت از طریق پایانه های مسافری شهر تهران، یادآور شد: در مجموع مشکل خاصی را در رابطه با جابجایی مسافرین و استفاده از امکانات پایانه های شهر تهران نداشته ایم.

صدیقی با بیان اینکه تعطیلات نوروزی امسال حالت دو قسمتی داشته است، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شد تا توزیع سفر مناسب تری را نسبت با سال قبل شاهد باشیم هرچند افزایش قابل ملاحظه مسافرین و حجم سفرهای انجام شده ، پایانه های مسافری شهر تهران را مملو از جمعیت کرده بود.

وی همچنین انجام سفرهای نوروزی سال جاری از طریق پایانه های مسافری شهر تهران را مطلوب دانست و افزود: همکاری همه دستگاه های مسئول نظیر راهنمایی و رانندگی ، وزارت راه ، هلال احمر ، بهداشت ، بازرسی و ... موجب شد تا مسافرین نوروزی با کمترین مشکل و آسودگی خاطر سفرهای خود را انجام دهند.