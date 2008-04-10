ایران باید در حل مناقشات منطقه ای مشارکت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ریانووستی، ایگور ایوانف ابرازعقیده کرد: جامعه جهانی باید در سیاست طرد ایران تجدید نظر کرده و با این کشور در حل مشکلات خاورنزدیک و خاورمیانه گفتگو کند.



وی که در کنفرانس "روسیه، خاورمیانه و چالش اسلام رادیکال" در بیت المقدس اشغالی سخنرانی می کرد، افزود: "همان طور که ما در روند تصویب قطعنامه ها در سازمان ملل متحد به آن رسیدیم، طرد ایران، به حل مشکل کمکی نمی کند و این نمی تواند تنها راه باشد".

ایوانف به زعم خود پیشنهاد داد : در کنار فشار بر ایران برای منصرف کردن این کشور از برنامه هسته ای، مسیر وارد کردن این کشور در تلاشها برای حل مشکلات و مناقشات منطقه ای نیز در دستورکار گنجانده شود.

وی افزود: " از نظر من، ایران را باید وارد روند حل مشکلات منطقه ای کرد. ایران حداقل اینکه بازیگری در مقیاس منطقه ای است. ما چنین تجربه ای داشته ایم، هم در تاجیکستان به هنگام حل مشکلات داخلی آن و هم در افغانستان زمانی که علیه طالبان اقدام کردیم".

همچنین روزنامه جروزالم پست نیز در گزارشی از این کنفرانس به نقل از ایوانف می نویسد: روسیه در پی ایجاد گفتگو با ایران نبود اما مسکو تضمین می کتند که کانالهای ارتباطی برای بررسی وضعیت ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد باز باقی بماند.