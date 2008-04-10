رویای آمریکا برای پیروزی در عراق به کابوس تبدیل شد/بوش عامل بحرانهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن درتحلیلی تحت عنوان "تلاش نیروهای آمریکایی مستقر در عراق برای پیروزی به کابوسی بزرگ تبدیل شد"، نوشت : درچنین روزی یعنی پنج سال پیش، نیروهای اشغالگر آمریکایی به زعم استقبال بغداد از حضورشان به شادی و پایکوبی پرداختند، اما اکنون بعد از گذشت سالها اشغالگری، رویای دستیابی به پیروزی برای نظامیان آمریکایی به کابوسی بزرگ تبدیل شده وخواب را از چشمانشان ربوده است .



این روزنامه در اشاره به دروغ بودن ادعای بوش مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی که این جنگ به همین بهانه آغازشد، نوشت : ارتش آمریکا هزاران مایل را برای پیدا کردن سلاحهای کشتار جمعی صدام دیکتاتور سابق عراق به این کشورطی کرد اما سرانجام آنها نه تنها هیچ گونه سلاح غیرمتعارفی را درعراق پیدا نکردند، بلکه دریافتند که فریب درغگویی و سیاه نمایی مقامهای آمریکایی را خورده اند.



این روزنامه افزود : دولت جرج بوش که خود عامل بحرانهای منطقه است؛ خانواده های نظامیان آمریکایی را چشم انتظار گذاشته و آنها نمی دانند فرزندانش چه زمانی از عراق برخواهند گشت. مقامهای آمریکایی، کشته شدن نظامیان آمریکایی درهرماه به بهانه موفقیت درپروژه ها وطرحهای امنیتی خود را ناچیز می شمرند و بدتر از آن قربانی شدن هزاران شهروند عراقی را بر اثرانفجارها ودرگیریهای طایفه ای عیب نمی دانند.



الوطن نوشت : با این وجود به نظر نمی رسد که آخرین تعداد کشته های نیروهای آمریکایی درعراق یعنی 4 هزار 20 نفر از زمان اشغال عراق درست باشد. ممکن است شمارتلفات نیروهای آمریکایی درعراق بیشتر باشد تا زمانی که ماموریت آنها با دروغ و نیرنگ و فریب کاری همراه باشد .

این روزنامه به درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگو درباره عراق و نیز منصرف کردن شبه نظامیان ازتحت پیگرد قرار دادن نیروهای آمریکایی وعراقی اشاره کرد وافزود: ادعای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی برجنگیدن درعراق برای ایجاد دموکراسی هم تحقق نیافت وهیچ کس این دموکراسی را ندید.

روزنامه الوطن درپایان نوشت : شلیک دست کم 52 گلوله خمپاره به سوی منطقه الخضراء که تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی قرار دارد ومقراصلی فرماندهی سیاسی و نظامی آمریکا به شمار می رود؛ طی یک هفته فراتر از یک هشدارامنیتی به نیروهای اشغالگر آمریکایی برای فهماندن این نکته به آنها بود که منطقه امن در عراق وجود ندارد.