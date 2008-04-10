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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

فرگوسن از دیدار با بارسلونا استقبال می کند

فرگوسن از دیدار با بارسلونا استقبال می کند

سرآلکس فرگوسن از اینکه قرار است تیمش در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا دیدار کند، هیجان زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: من در انتظار برگزاری این دیدار هستم. فکر می کنم تیم ما خاصیت ویژه ای پیدا کرده است. ما نمی توانیم با ذهنیتی منفی به اسپانیا برویم و باید مثبت فکر کنیم.

بر پایه این گزارش، تیم های فوتبال منچستریونایتد و بارسلونا آخرین بار در سال 1998 در نیوکمپ با یکدیگر دیدار کردند و با تساوی پرگل 3 بر 3 به کار خود پایان دادند. یونایتد در همان دوره از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و در سال 1999 موفق شد در ورزشگاه نیوکمپ با غلبه بر بایرن مونیخ، جام قهرمانی رقابت ها را بالای سر ببرد.

دیدار رفت مرحله نیمه نهایی در تاریخ 22 آوریل ( سوم اردیبهشت) در نیوکمپ برگزار می شود و دو تیم یک هفته پس از این تاریخ در ورزشگاه اولدترافورد دیدار برگشت خود را برگزار می کنند.

کد مطلب 662954

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