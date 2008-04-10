فرگوسن از دیدار با بارسلونا استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: من در انتظار برگزاری این دیدار هستم. فکر می کنم تیم ما خاصیت ویژه ای پیدا کرده است. ما نمی توانیم با ذهنیتی منفی به اسپانیا برویم و باید مثبت فکر کنیم.

بر پایه این گزارش، تیم های فوتبال منچستریونایتد و بارسلونا آخرین بار در سال 1998 در نیوکمپ با یکدیگر دیدار کردند و با تساوی پرگل 3 بر 3 به کار خود پایان دادند. یونایتد در همان دوره از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و در سال 1999 موفق شد در ورزشگاه نیوکمپ با غلبه بر بایرن مونیخ، جام قهرمانی رقابت ها را بالای سر ببرد.

دیدار رفت مرحله نیمه نهایی در تاریخ 22 آوریل ( سوم اردیبهشت) در نیوکمپ برگزار می شود و دو تیم یک هفته پس از این تاریخ در ورزشگاه اولدترافورد دیدار برگشت خود را برگزار می کنند.