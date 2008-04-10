کمیته حمایت از نوآوران جوان آذربایجان غربی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی صبح امروز در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی همچنین از مسئولان دستگاه های اجرایی و بانکهای استان خواست در سال نوآوری و شکوفایی با بهره گیری از تمام توان و پتانسیلهای خود در زمینه خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه تلاش بیشتری کنند.

وی، اجرای طرح بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده در کشور را از اقدامات مهم دولت نهم در راستای افزایش تولید، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: همین امر سبب شده میزان نرخ بیکاری در استان سه درصد کاهش و به همین میزان صادرات کالاهای کشاورزی نیز افزایش یابد.

قربانی با تاکید بر تغییر رویکرد کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان در سال جاری افزود: نیاز است کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با تمرکز بر حمایت از ایجاد واحدهای تولیدی جدید با گرایش نو و محصولات بازار پسند اقدام کنند.

استاندار آذربایجان غربی راه اندازی کمیته متمایز سازی و تنوع محصول در استان را در راستای ارزیابی وضعیت و نیاز بازارهای جهانی مهم عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایجاد و راه اندازی بنگاه های اقتصادی کوچک در زمینه تولید محصولات با کیفیت برای صادرات به کشورهای خارجی است.

وی ادامه داد: همچنین لازم است صنایع و تولید کنندگان استان با همکاری بخش دولتی، شرکت سرمایه گذاری سهام در استان را تقویت کنند تا بتوانند از مزایای خصوصی سازی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی بهره مند شوند.

وی همچنین از بانکهای عامل استان خواست برای جذب منابع بانکی بیشتر با مدیریت وجوه خود از منابع بانکی سایر استانهای کشور برای توسعه و اجرای طرحهای اقتصادی در استان استفاده کنند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این جلسه گفت: در مجموع سه سال اجرای طرح بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده در استان 10 هزار و 405 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شده است.

علی سلیمانی افزود: این میزان پرداخت 5/61 درصد از تسهیلات مصوب برای بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده استان را شامل می شود.

وی یادآور شد: در این مدت 56 هزار و 329 طرح در استان با ایجاد اشتغال برای 79 هزار و 803 نفر به بهره برداری رسیده که با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی 12 هزار 805 شغل نیز تثبیت شده است.

وی اظهار داشت: استان در بخش کشاورزی در شش شاخص و در بخش صنعت در چهار شاخص رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در اولین جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی 15 طرح جدید در زمینه های صنایع معدنی غیر فلزی، صنایع الکترونیکی، صنایع غذایی، شیمیایی و کشاورزی به تصویب اعضای این کارگروه رسید.

تسهلات پیش بینی شده برای اجرای این طرحها 73 هزار و 795 میلیون ریال است که با بهره برداری از آنها برای 495 نفر زمینه اشتغال فراهم می شود.