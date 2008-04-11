  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

537 اثر به جشنواره موسیقی جایزه فرهاد رسید

537 اثر به جشنواره موسیقی جایزه فرهاد رسید

537 اثر به دبیرخانه نخستین جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ ارسال شده و قرار است از این تعداد 20 اثر به مرحله نهایی برسد.

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره موسیقی جایزه فرهاد با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : از مجموع این آثار حدود 180 اثر مربوط به خانم ها است که هیچ یک ازاین آثار طبق آیین نامه نمی توانند در نخستین دوره از جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ حضور داشته باشند .

یحیی شریعت نیا در ادامه خاطر نشان کرد : آثار رسیده در مرحله بررسی فنی و تکنیکی تحت نظارت فریدون شهبازیان (دبیر جشنواره موسیقی) قرار دارد وطبق برنامه ریزی انجام شده قراراست اواسط اردیبهشت منتخبین نهایی برگزیده و معرفی شوند.

رئیس هیئت مدیره خانه فرهاد در خصوص چگونگی انتخاب آثار به لحاظ کیفی گفت : برازندگی نام و آثار فرهاد در حوزه موسیقی پاپ ماهیت کلی جشنواره را تحت الشعاع قرار داده است در نتیجه آثار منتخب با توجه به حساسیتی که دبیر جشنواره دارد بایستی بیانگر این افکار و اندیشه ها باشد ضمن اینکه طبق الزامات آئین نامه هریک از شرکت کننده ها باید به صورت آکادمیک  دانش آموخته موسیقی باشند.

وی افزود : قصد ما از برگزاری جشنواره موسیقی جایزه فرهاد ایجاد تغییر و تحولی بنیادین است و به هیچ عنوان جنبه سرگرمی و تفنن ندارد .

لازم به ذکر است نخستین جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ از 22 تا 26 اردیبهشت ماه طی پنج روز آثار شرکت کنندگان در مجتمع  اریکه ایرانیان اجرا می شود.

کد مطلب 662967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها