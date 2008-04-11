537 اثر به جشنواره موسیقی جایزه فرهاد رسید

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره موسیقی جایزه فرهاد با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : از مجموع این آثار حدود 180 اثر مربوط به خانم ها است که هیچ یک ازاین آثار طبق آیین نامه نمی توانند در نخستین دوره از جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ حضور داشته باشند .

یحیی شریعت نیا در ادامه خاطر نشان کرد : آثار رسیده در مرحله بررسی فنی و تکنیکی تحت نظارت فریدون شهبازیان (دبیر جشنواره موسیقی) قرار دارد وطبق برنامه ریزی انجام شده قراراست اواسط اردیبهشت منتخبین نهایی برگزیده و معرفی شوند.

رئیس هیئت مدیره خانه فرهاد در خصوص چگونگی انتخاب آثار به لحاظ کیفی گفت : برازندگی نام و آثار فرهاد در حوزه موسیقی پاپ ماهیت کلی جشنواره را تحت الشعاع قرار داده است در نتیجه آثار منتخب با توجه به حساسیتی که دبیر جشنواره دارد بایستی بیانگر این افکار و اندیشه ها باشد ضمن اینکه طبق الزامات آئین نامه هریک از شرکت کننده ها باید به صورت آکادمیک دانش آموخته موسیقی باشند.

وی افزود : قصد ما از برگزاری جشنواره موسیقی جایزه فرهاد ایجاد تغییر و تحولی بنیادین است و به هیچ عنوان جنبه سرگرمی و تفنن ندارد .

لازم به ذکر است نخستین جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ از 22 تا 26 اردیبهشت ماه طی پنج روز آثار شرکت کنندگان در مجتمع اریکه ایرانیان اجرا می شود.