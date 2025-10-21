به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ماماها و کارشناسان سلامت روان فعال در مراکز «نفس» یا «نجات فرزندان سقط» استان لرستان تجلیل شدند.

سرهنگ پارسا مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان در این مراسم در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان مراکز نفس در استان، اظهار داشت: زحمات شبانه‌روزی فعالان مراکز نفس قابل‌تقدیر است و باید دیده شود.

وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب به‌کرات به امر جوانی جمعیت تأکید کرده‌اند، گفت: مسئله جوانی جمعیت جز دغدغه‌های اصلی ایشان است، لذا بر همه ما واجب است در راستای تحقق این امر نهایت تلاش خود را انجام دهیم.

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان، عنوان کرد: بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی لرستان تمام‌قد پای‌کار جوانی جمعیت و فعالیت مراکز نفس ایستاده‌اند و در این راستا با تمام توان پشتیبانی خواهیم کرد.

پیرحیاتی معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این مراسم، اظهار داشت: مرکز نفس اولین نقطه ورودی نجات جان یک انسان است و هر کسی که در این حوزه فعالیتی انجام دهد کار ارزشمندی بوده و دارای پاداش دنیوی و اخروی است.

وی به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف در امر جوانی جمعیت تأکید کرد و یادآور شد: با ارائه آموزش و گفتمان‌سازی صحیح می‌توان کارهای بزرگی کرد، در بسیاری از موارد با یک برخورد صحیح یا گفتمان درست بسیاری از مسائل حل می‌شود.

بنابراین گزارش، در این مراسم از ماماها و روان‌شناسان مراکز «نفس» و «نجات فرزندان سقط» با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.