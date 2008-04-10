ادامه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماتان ویلنای با اشاره به هلاکت چند صهیونیست توسط مبارزان فلسطینی اظهار داشت : اگر حماس نمی خواست این حمله صورت بگیرد؛ قطعا این اتفاق رخ نمی داد.

ویلنای در عین حال ادعا کرد که اسرائیل قصد ندارد همانطور که شماری از وزیران راستگرای این رژیم به دنبال آن هستند؛ سوخت رسانی به نوارغزه را قطع کند.

وی در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای این رژیم در نوارغزه و ارائه چهره بشردوستانه از آن مدعی شد: امکان ندارد ما به خود اجازه دهیم که عامل بحران انسانی در نوارغزه باشیم، بلکه ما به ارسال سوخت به اندازه ای که امکان حداقل شرایط زندگی برای ساکنان فلسطینی مهیا باشد، ادامه خواهیم داد.

لازم به ذکر است مبارزن فلسطینی عصر روز گذشته در یک عملیات مشترک، موضع صهیونیستها در مرز نوارغزه با فلسطین اسغالی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم سه صهیونیست به هلاکت رسیدند.

سه گروه مبارز فلسطینی شامل گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، کمیته های مقاومت مردمی و گردانهای مجاهدین وابسته به جنبش فتح مسئولیت مشترک عملیات علیه موضع صهیونیستها در منطقه ناحل عوز را برعهده گرفته و هدف از آن را ربودن نظامیان صهیونیست برشمردند.