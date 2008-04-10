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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

مصری:

بازنشستگان کشوری و لشگری تا سقف 30 روز پاداش در یافت می کنند

بازنشستگان کشوری و لشگری تا سقف 30 روز پاداش در یافت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: با تصویب دولت خدمتگزار به تمام بازنشستگانی که در سالهای گذشته بازنشسته و پاداش در یافت نکرده اند تا سقف 30 روز از محل سهام عدالت پاداش پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، دکتر عبدالرضا مصری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه تامین اجتماعی قوچان با بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه دولت به تمام بازنشستگان کشوری و لشکری پاداش تعلق خواهد گرفت و با این اقدام مطالبات 30 ساله بازنشستگان تحقق پیدا خواهد کرد.

نماینده تام الاختیار ریاست جمهوری در دور دو سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان رضوی اظهار داشت: امسال افزایش مستمری خواهیم داشت و رقم نهایی آن پس از تصویب آیین نامه توسط دولت در اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

وی همچنین پیگیری برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت رفاه در سال جاری اعلام کرد.

احداث ساختمانی شهرستان قوچان‌ در دهه فجر سال 84 در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و در زیر بنای دو هزار و 800متر مربع در سه طبقه اداری و یک طبقه تاسیساتی با هزینه ای بالغ بر 900 میلیون تومان آغاز و در این سفر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 662977

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