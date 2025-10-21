  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

۱۳۰۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان شناسایی شد

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: طی امسال تا کنون هزار و ۳۸۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سه‌شنبه در جلسه با دادستان مرکز لرستان با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، اظهار داشت: اجرای احکام قضائی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز بر اراضی کشاورزی، از اولویت‌های اصلی در این حوزه است، متأسفانه برخی از احکام قطعی در سطح استان به دلایل مختلف هنوز اجرا نشده و این موضوع تهدیدی جدی برای اراضی تولیدی و امنیت غذایی استان محسوب می‌شود.

وی بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضائی تأکید کرد و افزود: صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری آن ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه است و باتوجه‌به شرایط ویژه کشاورزی استان و نقش حیاتی این اراضی در تأمین نیازهای غذایی، باید اقدامات مؤثرتری در راستای اجرای سریع‌تر احکام قضائی صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شناسایی هزار و ۳۸۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و ۶۵۵ مورد اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون در سال جاری، بیان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان آماده است تا با تمام توان در کنار دستگاه قضائی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، از اراضی کشاورزی استان حفاظت کرده و با تخلفات و تصرفات غیرمجاز برخورد قاطع داشته باشد.

