۱۳۰۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سهشنبه در جلسه با دادستان مرکز لرستان با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، اظهار داشت: اجرای احکام قضائی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز بر اراضی کشاورزی، از اولویتهای اصلی در این حوزه است، متأسفانه برخی از احکام قطعی در سطح استان به دلایل مختلف هنوز اجرا نشده و این موضوع تهدیدی جدی برای اراضی تولیدی و امنیت غذایی استان محسوب میشود.
وی بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و قضائی تأکید کرد و افزود: صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری آن ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه است و باتوجهبه شرایط ویژه کشاورزی استان و نقش حیاتی این اراضی در تأمین نیازهای غذایی، باید اقدامات مؤثرتری در راستای اجرای سریعتر احکام قضائی صورت گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شناسایی هزار و ۳۸۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و ۶۵۵ مورد اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون در سال جاری، بیان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان آماده است تا با تمام توان در کنار دستگاه قضائی و دیگر نهادهای ذیربط، از اراضی کشاورزی استان حفاظت کرده و با تخلفات و تصرفات غیرمجاز برخورد قاطع داشته باشد.
نظر شما