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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

مرحله نهایی مسابقه خودروی الکتریکی برگزار شد

مرحله نهایی مسابقه خودروی الکتریکی برگزار شد

مرحله نهایی اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت خودروی الکتریکی صبح امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه توسط پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف با هدف آشنایی با روند طراحی، به کارگیری عملی اصول علمی مهندسی مکانیک در طراحی دستگاهها و ماشین آلات، گسترش نگرش سیستمی در مسایل مهندسی، باز تعریف مسئله در قالب مسائل کوچکتر، تقویت همکاری میان صنعت و دانشگاه برای حل مشکلات فنی کشور و آموزش نحوه به کارگیری مواد و روشهای ساخت برگزار شد.

این مسابقه از اسفند ماه 85 با ثبت نام 30 تیم از دانشگاههای کشور آغاز شد و مرحله نهایی آن در 22 و 23 فروردین ماه جاری با شرکت 12 تیم برتر اجرا شد.

اولین مسابقه ملی خودروی الکتریکی با معرفی تیمهای برتر در 22 و 23 اردیبهشت ماه به کار خود خاتمه خواهد داد. 

کد مطلب 662987

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