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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

گنجینه فرهنگ و هنر در یزد آماده بهره برداری شد

یزد - خبرگزاری مهر : گنجینه فرهنگ و هنر یزد وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این مجموعه که شامل بازارچه کتاب، موزه هنر خوشنویسی و گالری آثار هنرمندان است، اردیبهشت ماه امسال با حضور مسئولین کشوری افتتاح خواهد شد. 

این مجموعه با هدف ایجاد مکانی دائمی برای عرضه آثار دستی هنرمندان یزدی و ارج نهادن به هنرمندان این منطقه ساخته شده است.

زیربنای گنجینه فرهنگ و هنر 600متر مربع است.

همچنین عملیات اجرایی تالار مرکزی یزد نیز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهردار یزد آغاز شد.

در این مجموعه عظیم 5 سالن نمایش تا دو سال آینده ساخته می شود و برای ساخت این تالار 120 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است که تامین این هزینه ها در دور اول سفرهای استانی به تصویب هیئت دولت رسید.

کد مطلب 662989

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