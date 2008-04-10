  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

/شطرنج آزاد امارات/

هفت پیروزی برای نمایندگان ایران

هفت پیروزی برای نمایندگان ایران

دور چهارم از دهمین دوره مسابقات شطرنج آزاد امارات روز گذشته با هفت پیروزی، سه تساوی و چهار شکست برای نمایندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دور از مسابقات سید حامد موسویان بر هم وطن خود احسان نیک زبان چیره شد، احسان قائم مقامی استان بزرگ بانوان چین را شکست داد، مهرداد سادات نجفی استاد بین المللی روسیه را مغلوب کرد، امین نصری نماینده کشور فیلیپین را برد و امید نوروزی نیز موفق به شکست استاد بین المللی روسیه شد .

پس از برتری قاطع نمایندگان کشورمان در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد امارات ابراهیم مومنی با استاد بین المللی هندوستان مساوی کرد، امیر محمد سوزنکار در برابر استاد بین المللی آذربایجان به نتیجه تساوی رضایت داد، پویان دوستکام نیز مقابل نماینده چین تن به نتیجه مساوی داد.

در این دور همچنین علی امیر نقی خانی به استاد فیده فیلیپن باخت، پویا ماری اورید نماینده کشور میزبان را برد، آتوسا پورکاشیان نتیجه را به استاد بزرگ هند واگذار کرد، شایسته قادر پور نماینده روسیه را برد و غزل حکیمی فرد به استاد فیده سوریه باخت.

در مسابقات شطرنج آزاد امارات 131 شطرنجباز (29 استاد بزرگ، 29 استاد بین المللی و 22 استاد فیده مردان و بانوان) از 25 کشور حضور دارند .

کد مطلب 662995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها