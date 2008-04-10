هفت پیروزی برای نمایندگان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دور از مسابقات سید حامد موسویان بر هم وطن خود احسان نیک زبان چیره شد، احسان قائم مقامی استان بزرگ بانوان چین را شکست داد، مهرداد سادات نجفی استاد بین المللی روسیه را مغلوب کرد، امین نصری نماینده کشور فیلیپین را برد و امید نوروزی نیز موفق به شکست استاد بین المللی روسیه شد .

پس از برتری قاطع نمایندگان کشورمان در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد امارات ابراهیم مومنی با استاد بین المللی هندوستان مساوی کرد، امیر محمد سوزنکار در برابر استاد بین المللی آذربایجان به نتیجه تساوی رضایت داد، پویان دوستکام نیز مقابل نماینده چین تن به نتیجه مساوی داد.

در این دور همچنین علی امیر نقی خانی به استاد فیده فیلیپن باخت، پویا ماری اورید نماینده کشور میزبان را برد، آتوسا پورکاشیان نتیجه را به استاد بزرگ هند واگذار کرد، شایسته قادر پور نماینده روسیه را برد و غزل حکیمی فرد به استاد فیده سوریه باخت.

در مسابقات شطرنج آزاد امارات 131 شطرنجباز (29 استاد بزرگ، 29 استاد بین المللی و 22 استاد فیده مردان و بانوان) از 25 کشور حضور دارند .