پیروزی حزب حاکم مصر در انتخابات تحریم شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، پیروزی حزب ملی دموکراتیک در حالی اعلام می شود که گروه اخوان المسلمین بزرگترین اپوزیسیون(گروه مخالف تاثیر گذار) در مصر انتخابات شوراهای محلی را تحریم کرده و میزان مشارکت مردمی در انتخابات بسیار پایین بوده است.

اعلام نتایج این انتخابات تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که صفوت الشریف دبیر کل حزب ملی دموکراتیک پیروزی این حزب را بزرگ توصیف و ادعا کرد: این پیروزی در پی یک رقابت انتخاباتی سالم و شفاف به وقوع پیوست.

انتخابات شوراهای محلی قرار بود سال 2006 برگزار شود، اما به مدت دو سال به تعویق افتاد و کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مسئولان مصری در تلاش برای جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات، آن را به مدت دو سال به تعویق انداختند.

اخوان المسلمین در انتخابات ژانویه سال 2006میلادی 20 درصد از کرسی های پارلمان مصر را به خود اختصاص داد.