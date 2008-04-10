به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم "فراست / نیکسن" جدیدترین ساخته ران هوارد فیلمساز برنده اسکار از روز پنجم دسامبر (15 آذر) به طور محدود و پس از مدتی به صورت گسترده اکران می‌شود.

این فیلم با بازی مایکل شین و فرانک لانجلا بر مبنای نمایشنامه‌ای از پیتر مورگان ساخته شده و درباره گفتگوهای تلویزیونی معروف دیوید فراست با ریچارد نیکسن است. لانجلا بازیگر کهنه‌کار تئاتر و تلویزیون نقش خود را در نمایش اصلی تکرار کرده که به خاطر آن پارسال سومین جایزه تونی خود را دریافت کرد.





گرگ کینر در صحنه‌ای از فیلم "بارقه نبوغ"

یک هفته پس از نمایش "فراست / نیکسن" از روز 12 دسامبر (22 آذر) درام "هفت پوند" با بازی ویل اسمیت اکران می‌شود. این فیلم داستان مردی است که عملا زندگی هفت نفر را تغییر می‌دهد. "هفت پوند" را گابریله موچینو کارگردانی کرده که پیش از این در فیلم "در جستجوی خوشبختی" با اسمیت کار کرده است.

"بارقه نبوغ" ساخته مارک آبراهام بر مبنای داستان واقعی یک مهندس اهل دیترویت که مدعی شد صنعت خودروسازی ایده او را درباره برف‌پاک‌کن متناوب دزدید، برای نمایش از روز 25 اکتبر (چهارم آبان) در نظر گرفته شده است. گرگ کینر، لورن گراهام و درموت مالرونی در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند.

"پس از خواندن بسوزان" فیلم جدید جوئل و ایتن کوئن با بازی جرج کلونی و براد پیت و "دوشس" با بازی کایرا نایتلی و رالف فاینس هر دو از 12 سپتامبر (22 شهریور) به نمایش درمی‌آیند. "پس از خواندن بسوزان" داستان یک مامور اخراجی سازمان سیاست که خاطرات او دست دو نفر از کارکنان یک باشگاه در واشینگتن دی. سی. می‌افتد که آدم‌هایی دست‌ و پا چلفتی هستند.

یک هفته بعد روز 19 سپتامبر (29 شهریور) "کوری" فرناندو میرلس برزیلی به طور محدود پخش می‌شود. جولین مور، مارک روفالو، گائل گارسیا برنال، دنی گلاور و ساندرا اوه در "کوری" بازی کرده‌اند که بر مبنای رمان معروف ژوزه ساراماگو ساخته شده و درباره همسر یک پزشک است که پس از شیوع اسرارآمیز کوری در شهر، تنها کسی است که می‌تواند ببیند.

"مجموعه دروغ‌ها" جدیدترین فیلم ریدلی اسکات که نقش‌های اصلی آن را لئوناردو دی کاپریو و راسل کرو بازی می‌کنند، یکی دیگر از رقبای فصل جوایز امسال است که 10 اکتبر (19 مهر) اکران می‌شود. فیلمنامه را ویلیام موناهان بر مبنای رمانی از دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس واشینگتن پست نوشته و داستان درباره تلاش بین‌المللی برای دستگیری یک رهبر القاعده است.

"استرالیا" به کارگردانی باز لورمان با حضور نیکل کیدمن و هیو جکمن که داستان آن پیش از جنگ جهانی دوم روی می‌دهد، برای اکران از روز 14 نوامبر (24 آبان) در نظر گرفته شده است. روز 26 نوامبر فیلم "جاده" ساخته جان هیلکوت فیلمساز استرالیایی پخش می‌شود که چارلیز ترون، ویگو مورتنسن و گای پیرس در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

این فیلم برمبنای رمانی پرفروش نوشته کورمک مکارتی ساخته شده و داستان مردی است که پس از یک انفجار هسته‌ای راهی سفری کابوس‌وار در جاده می‌شود و حین رویایی با آدمخواران باید پسرش را به یک جای امن ببرد. فیلم برنده اسکار "پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن نیز بر مبنای یکی دیگر از رمان‌های مکارتی ساخته شده است.

روز 19 دسامبر (29 آذر) دو رقیب اصلی فصل جوایز از راه می‌رسند: "مسیر انقلابی" و "مورد عجیب بنجامین باتن". لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت 11 سال پس از فیلم پرفروش "تایتانیک" در "مسیر انقلابی" سام مندس کنار هم قرارگرفته‌اند. این فیلم بر اساس رمان ریچارد ییتس ساخته شده که سال 1961 منتشر شد و داستان درباره زوجی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم اواسط دهه 1950 بین تن دادن به آرزوها و خواسته‌های خود یا تطبیق با شرایط جدید درمانده‌اند.





لئوناردو دی کاپریو در صحنه‌ای از فیلم "مجموعه دروغ‌ها"

"مورد عجیب بنجامین باتن" را دیوید فینچر سازنده فیلم‌های "هفت" و "باشگاه مشتزنی" کارگردانی کرده و در آن براد پیت، کیت بلانشت و تیلدا سوئینتن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم بر مبنای داستانی از اسکات فیتزجرالد ساخته شده و درباره مردی است که با گذشت زمان جوانتر می‌شود و این مسئله عواقبی عجیب و غریب دارد.

تاریخ نمایش تعدادی از رقبای احتمالی در فصل جوایز هنوز مشخص نشده که از جمله این فیلم‌ها می‌توان از "تکنواز" جو رایت با بازی رابرت داونی جونیر، کاترین کینر و جمی فاکس، "بچه عوضی" کلینت ایستوود با حضور آنجلینا جولی و جان مالکوویچ و "مقاومت" ادوارد زوئیک که در آن دانیل کریگ، لیو شرایبر و جمی بل نقش‌آفرینی کرده‌اند، نام برد.

"میلک" گاس ون سنت با بازی شان پن، امیل هیرش، جیمز فرانکو و جاش برولین، "آرژانتینی" استیون سودربرگ با نقش‌آفرینی بنیچیو دل تورو و فرانکا پوتنته، "شانگهای" میکائیل هافستروم با بازی جان کیوساک، گنگ لی، کن واتانابی و چو یون ـ فت و "خواننده" استفن دالدری با بازی کیت وینسلت و رالف فاینس دیگر فیلم‌های مطرح هستند که تاریخ نمایش آنها هنوز معلوم نیست.