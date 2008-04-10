پیکر استاد حسن ملکشاهی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و جمعی از اهالی فلسفه در مراسم تشییع استاد فقید دانشگاه تهران حضور داشتند. پیکر حسن ملکشاهی امروز پنج شنبه 22 فروردین ماه از دانشگاه تهران به سمت بهشت زهرا(س) تشییع شد.

مرحوم دکتر حسن ملکشاهی متولد 1307 شهرستان بابل تحصیلات خود را در مدرسه «خیرات خان» مشهد و سپهسالار تهران و دروس خارج را در نجف اشرف و تصدیق اشتهاد را از محضر آیات عظام خویی و شاهرودی اخذ کرد.

وی پس از اخذ تصدیق مدرسی به پیشنهاد مرحوم بدیع الزمان فروزان فر در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ضمن تدریس در سال 1339 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته فلسفه و الهیات شد.

مرحوم ملکشاهی از سال 1352 به مدت 15 سال مدیریت گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران را به عهده داشت و استاد مدعو در دانشگاه پرینستون آمریکا بود. ملکشاهی در محضر اساتید بزرگی چون ادیب نیشابوری، کدکنی، بدیعالزمان فروزانفر، فاضل تونی، آمیز مهدی الهی قمشهای تلمذ کردند.

حرکت و استیفای اقسام آن، الالفاظ المستعمله فی المنطق (ترجمه و شرح)، تهذیب المنطق، اشارات و تنبیهات، اثولوجیا، السیاسه المدنیه، الهیات شفاء، تاریخ تمدن اسلامی، مقدمهای بر رباعیات خیام، فصول منتزعه ابونصر فارابی (ترجمه و شرح) و صدها مقالات دیگر آثار از این استاد به چاپ رسیده است.