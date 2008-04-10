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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

پیشنهاد دولت برای پرداخت نقدی یارانه جامعیت ندارد

پیشنهاد دولت برای پرداخت نقدی یارانه جامعیت ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیاست های اقتصادی دولت باعث شد که فقرا فقیرتر و اغنیا، غنی تر شوند، در بحث یارانه ها باید تدبیری صورت بگیرد که این اتفاق مجددا تکرار نشود.

محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح موسوم به پرداخت نقدی یارانه ها گفت: اقدامی در این وسعت و با این گستره اگر عقبه کارشناسی و جامعیت نداشته باشد، آثار دوگانه ای بر جامعه خواهد داشت، کما اینکه پیش از این هم شعارهایی با عنوان "عدالت" داده شد تا به فقرا کمک شود، هرچند نیت طراحان آن خوب بود، ولی چون جامعیت و عقلانیت در آن نبود به ضد خودش تبدیل شد.

وی افزود: سیاست های اقتصادی دولت مخصوصا در زمینه مسکن و زمین به تشدید جریان تورم منجر شد و باعث شد که فقرا فقیرتر و اغنیا، غنی تر شوند، در بحث یارانه ها باید تدبیری صورت بگیرد که این اتفاق مجددا تکرار نشود، چون بحث یارانه ها آثار کلان ملی در اقتصاد برجاخواهد گذاشت.

خوش چهره تصریح کرد: هرگونه محدودنگری و ساده انگاری در بحث پرداخت نقدی یارانه ها می تواند عوارض غیرقابل جبران برای کشور داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت، هنوز جامعیت لازم دیده نمی شود.
 

 

کد مطلب 663005

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