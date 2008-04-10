به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی ظهر امروز پس از پایان سفر سه روزه به قطر و ورود به تهران، در جمع خبرنگاران درخصوص دستاوردهای این سفر افزود: در این سفر توانستیم دو قرارداد استرداد مجرمان و انتقال زندانیان را انجام دهیم که قبلا کارشناسی‌ها و کارهای لازم میان ایران و قطر رد و بدل شده بود و در این سفر معاهده به امضاء رسید.

وی گفت: ایران 60 تا 70 زندانی در قطر دارد و به زودی قرارداد سومی در قالب معاضدت‌های قضایی در تهران بسته می‌شود که به نفع هر دو کشور است و در توسعه تجاری،‌ بازرگانی، اقتصادی بسیار موثر است و لوایحی با نگاه گسترده و عام که مسایل ویژه در آن دیده شده است تهیه شده که به نفع روابط تجاری دو کشور است.

رئیس قوه قضائیه افزود: با علمای شیعه قطری وغیرقطری و برخی علمای ایرانی مقیم قطر در مسجد امام صادق (ع) و همچنین با ایرانیان مقیم قطر نیز دیداری داشتیم و مشکلات آن‌ها را بررسی کردیم که این موضوع اثر خوبی برای ایرانیان مقیم قطر داشت.

وی خاطر نشان کرد: رایزنی‌های قضایی در دستور کار دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه است که هرچه زودتر شکل بگیرد بهتر است و دولت، مجلس و قوه قضائیه متفق هستند که کار خوبی انجام ورایزنی حقوقی انجام شود.

آیت الله شاهرودی گفت: امیدواریم این گام در کنار گام‌های دیگر مسوولان نظام ، در راستای خدمت‌رسانی به مردم مثمرثمر واقع شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین در این سفر دیدارهایی با برخی مسئولان این کشور از جمله رئیس دیوان، وزرای دولت و دادستان کل که از سوی امیر قطر طبق قانون اساسی این کشور اختیارات قضایی و امنیتی کاملی دارد، صورت گرفت.

آیت الله هاشمی شاهرودی ادامه داد: با امیر قطر درباره توسعه روابط و ایجاد وحدت و انسجام اسلامی بین کشورهای اسلامی و نزدیک ‌کردن دیدگاه‌های این کشورها در مسایل اساسی منطقه به ویژه مسایل فلسطین بحث کردیم.

وی گفت: امیر قطر تأکید کرد که ایران از نظر استراتژیک برای این کشور اهمیت زیادی دارد.