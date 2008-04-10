کمیسیون شوراها و شهرداریها در مجلس هشتم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران صبح امروز در هفتمین اجلاس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: قانون شوراها از سال 62 بارها اصلاح شده است ، اما هر بار اصلاح جایگاه شورا با آنچه قانون اساسی پیش بینی کرده فاصله گرفته است.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیسیون شوراها و شهرداریها در مجلس هشتم شد وافزود: آقای حداد عادل به عنوان نماینده مردم تهران در آغاز به کار شورای دور سوم در شهر تهران حضور داشت و آنجا و در اجلاس کلانشهرها قول شکل گیری کمیسیون اختصاصی شوراها و شهرداری ها را داد.

وی با اشاره به اینکه در مجلس دور نخست و دور دوم چنین کمیسیونی در مجلس وجود داشت ، تصریح کرد: در آن دوران چون هنوز شوراها شکل نگرفته بودد ، این کمیسیون منحل شد.

وی خواستار احیا مجدد این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم شد.

چمران با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی که شوراها را از جمله ارکان نظام بر می شمرد، گفت: مجلس امور کلان کشور را در اختیار دارد و شوراهای شهر و روستا امور جزیی تر مردم را عهده دار هستند.

به گفته رئیس شورای عالی استان ها، شوراها در تقابل با مجلس نیستند بلکه در کنار هم چرخه شورایی که در قانون اساسی پیش بینی شده را کامل می کنند.

وی افزود: در مجلس آنچه که درباره شوراها تصویب شد، در راستای کاستن قدرت شوراها بوده است.

وی انتظار شوراها را همکاری هر چه بیشتر بین شورا و مجلس بر شمرد و گفت: متاسفانه در دوره هفتم مجلس خیلی از نمایندگان از وجود شورای عالی استان ها و جایگاه آن در قانون اساسی مطلع نبودند.

وی همچنین از در دستور کار بودن نخستین طرح شورای عالی استان ها در جلسه هفته آینده مجلس خبر داد و گفت: این طرح که درباره حفظ فضای سبز و باغات در شهرها است در دستور کار قرار دارد و در صورت تصویب می تواند از انهدام فضای سبز بکاهد.