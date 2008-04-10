نامه های ارسالی به رئیس جمهور باید با دید رفع مشکل بررسی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام، امیر منصور برقعی ظهر امروز در دیدار و گفتگو با مردم شیعه و سنی تربت جام از نزدیک با مشکلات و معضلات آنان آشنا شد و دستورات لازم را صادر کرد.

وی در این دیدار گفت: تاکنون در شهرستان تربت جام تعداد بیست هزار نامه جمع آوری شده که روند جمع آوری نامه ها هنوز نیز ادامه دارد و با تاکید ریاست محترم جمهور باید نامه ها با دید رفع مشکل ملاحظه و حل و یا عدم حل معضل به صورت کتبی به مردم گزارش داده شود.

برقعی افزود: دولت درصدد است تا با ارتباط با صاحبان اصلی انقلاب به رفع مشکلات طبقه محروم جامعه توجه خاص داشته باشد.

در این دیدار 20 نفر در ارتباط با مستقیم با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مشکلات خود را مطرح کردند و در خصوص مابقی نیز دستورات لازم صادر شد.