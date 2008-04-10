برتری ایران توسعه کرج و دانشگاه آزاد ابهر در نخستین روز

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره مسابقات واترپلو سوپر جام باشگاه های برتر کشور از شب گذشته با شرکت چهار تیم نخست هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور در استخر آزادی تهران و همزمان با مراسم بزرگداشت روز واترپلو (23 فروردین ماه) آغاز شد که با برتری تیم های ایران توسعه کرج قهرمان جام هفدهم و دانشگاه آزاد ابهر، مقام سوم لیگ برتر همراه بود.

در جریان این مسابقات که در یک جدول دوره ای چهار تیمی برگزار می شود، شب گذشته ایران توسعه کرج با نتیجه 14 بر 10 نفت امیدیه را در یک دیدار زیبا و پر گل شکست داد و پس از آن نفت و گاز گچساران نایب قهرمان فصل گذشته در یک بازی بسیار نزدیک و حساس با نتیجه 5 به 6 مغلوب تیم دانشگاه آزاد ابهر شد.

بدین ترتیب در پایان روز نخست مسابقات واترپلو سوپر جام باشگاه های کشور تیم های ایران توسعه کرج و دانشگاه آزاد ابهر به ترتیب با 2 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند.

عصر امروز و در روز دوم این رقابت ها، 2 مسابقه برگزار می شود و به ترتیب، ابتدا از ساعت 17، دانشگاه آزاد ابهر به مصاف ایران توسعه کرج می رود و پس از آن از ساعت 18:30 تیم های نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه مقابل هم قرار خواهند گرفت.

مراسم تجلیل از سه بازیکن پیشین و برتر واترپلو کشور (محسن رضوانی، کامبیز رخشانی مهر و بهمن موچه کیانی) پس از بازی نخست امروز برگزار خواهد شد.

روز گذشته پیش از شروع بازی های سوپر جام واترپلو، از علی اکبر شیری ژیان بازیکن ایران توسعه کرج (بهترین بازیکن جام هفدهم)، هوشنگ حافظی (بهترین داور لیگ واترپلو)، اعضای تیم واترپلو جوانان کشورمان و قهرمان جوانان آسیا در اندونزی، نون کواکویچ (سرمربی تیم های ملی)، احمد حسینی و کامبیز رخشانی مهر مربیان تیم جوانان و محسن رضوانی مدیر فنی این تیم تقدیر شد.

اولین دوره مسابقات واترپلو سوپر جام باشگاه های برتر کشور، جمعه شب همزمان با 23 فروردین روز واترپلو و با معرفی قهرمان و دومین تیم صعود کننده کشورمان به مسابقات جام باشگاه های آسیا در کویت به پایان می رسد. تیم ایران توسعه کرج با قهرمانی جام هفدهم پیش از این جواز حضور در این رقابت ها را بدست آورده است. مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا اردیبهشت ماه سالجاری در کویت برگزار می شود.

لازم به ذکر است دیدار فینال رقابت های واترپلو نوجوانان کمتر از 12 سال از ساعت 16 امروز بین تیم های آذربایجان شرقی و تهران در استخر آزادی تهران انجام خواهد شد.