تلاش مبارک برای حضور عربستان در نشست اعراب با اسرائیل و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، منابع آگاه با اشاره به نشست روزگذشته "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و "حسنی مبارک " رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ اعلام کردند: حسنی مبارک درتلاش است تا عربستان را وارد نشست پنج جانبه ای کند که قراراست در ماه آتی میلادی در شرم الشیخ برگزار شود.

منابع مذکور با اشاره به تلاش آمریکا برای برگزاری این نشست در شرم الشیخ اعلام کردند: حضور عربستان در نشست مذکور پیشنهاد آمریکا بوده است.

به گفته این منابع نشست پنج جانبه مذکورکه با حضور حسنی مبارک، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، عبدالله دوم شاه اردن و اسرائیل و آمریکا برگزار می شود، در واقع تکمیل کننده نشست آناپولیس است.

این درحالی است که روزگذشته منابع خبری اعلام کردند: نشست شرم الشیخ در روزهای 17 و 18 آوریل یعنی (29 و 30 فروردین ماه) برگزار خواهد شد.