دور دوم انتخابات مجلس باید با شکوهتر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در جمع مردم سبزوار در محل مسجد جامع این شهر افزود: حساسیت دور دوم انتخابات بیشتر است و مردم شهرستانهایی که انتخابات مجلس در آنجا به دور دوم کشیده شده باید همانند دور نخست بطور گسترده و حداکثری مشارکت کنند.

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات دور اول مجلس چشمگیر بوده و مسوولان باید قدردان این حضور باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری رایانه‌ای انتخابات مجلس هشتم برای نخستین بار میزان مشارکت مردان و زنان نسبت به مقیاس جمعیت را نشان داد که حضور مردان در انتخابات مجلس هشتم ‪ ۵۱‬و زنان ‪۴۹‬ درصد بود.

وی ادامه داد: تبلیغات دشمنان به منظور تخت فشار قرار دادن مردم و تاثیر بر انتخابات پیش از برگزاری انتخابات انجام شده بود با این وجود ملت نشان داد که هوشیارتر، باانگیزه‌تر و فراتر از آن چیزی هستند که دشمنان نظام فکر می کنند.

وی بیان داشت: روز شکوفایی ملت ما زمانی بود که ملت فهمید باید به ایمان، توان و تاریخ و تمدن و فرهنگ خود متکی باشد.

وزیر کشور افزود: دهه جدید باید دهه توسعه و عدالت باشد و رسیدن به پیشرفت همراه با عدالت تحمل سختی‌ها و تلاش زیاد را می طلبد.

وی در پایان تورم را مشکل جدی دانست و گفت: دولت برای ایجاد توازن اقتصادی در حال تلاش است.