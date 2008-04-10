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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

سعیدی کیا:

3 تا 4 میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور ساخته خواهد شد

3 تا 4 میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور ساخته خواهد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با تصویب محدوده بافتهای فرسوده 3 تا 4 میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سعیدی‌کیا ظهر امروز در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: ‪ ۵۰‬هزار هکتار بافت فرسوده در ‪ ۱۶۰‬شهر کشور شناسایی شده است که در این راستا تعیین محدوده بافت فرسوده شهرهای کشور به تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بعد از تصویب سه تا چهار میلیون واحد مسکونی و تعدادی واحدهای تجاری و مراکز اقامتی در بافت های فرسوده شهرها ساخته می شود. 

وی اظهار داشت: هر ساله به طور متوسط ‪ ۸۰۰‬مورد ازدواج در کشور روی می‌دهد که در حال حاضر نیاز به ‪ ۲/۵‬میلیون واحد مسکونی جدید در کشور احساس می شود.

سعیدی کیا اجرای طرح مسکن مهر را در جهت خانه‌دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه موفق خواند و افزود: سال گذشته برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر دولت زمین ها را در اختیار تعاونی ها قرار داد.

وزیر مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش حجم مسکن و حجم کار این وزارتخانه تصمیم گرفته شده که وزارت مسکن و شهرسازی به هیچ وجه در حوزه ساخت وارد نشده و کار اجرایی نکند لذا بسترسازی لازم در تولید مسکن انبوه را انجام دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این نشست گفت: بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار مهندس این استان در 30 استان دارای پروانه در هفت رشته ساختمانی هستند.

سید محمد غرضی بر لزوم استفاده از شیشه‌های دو جداره و استفاده از مصالح سبک تاکید کرد و گفت: این امر باید به صورت جدی و قانونمند در کشور عملیاتی شود.

کد مطلب 663055

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