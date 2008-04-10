سفر دشوار مشعل المپیک / بار دیگر رسوایی اخلاقی در تگزاس

آسوشیتدپرس:

- شرکت بوش در افتتاحیه المپیک در هاله ای از ابهام

- دالای لاما سفر 6 روزه خود به آمریکا را آغاز می کند.

- مک کین جنگ پیشگیرانه را کنار نخواهد گذاشت.

- سی ان ان

- گوردون براون در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت نخواهد کرد.

- حماس به تقویت تسلیحاتی رو می آورد.

- کشته شدن دو اسرائیلی

- رئیس المپیک : از اعتراضات غمگین شده ام.

بی بی سی:

- شورشیان اوگاندا در صدد امضای توافق صلح هستند.

- رئیس کمیته المپیک چین اختلال در حمل مشعل المپیک را محکوم کرد.

واشنگتن تایمز:

- ناآرامی های خیابانی در شهرک صدر سبب کشته شدن 20 نفر شد.

- اوباما موضع مک کین را مورد انتقاد قرار داد.

فاکس نیوز:

- توفان در تگزاس، اوکلاهما، و میشیگان



رویترز:

ابوعبید المصری یکی از اعضای برتر القاعده به مرگ طبیعی مرده است

گاردین:

- رای به موگابه برابر با مرگ است.

- کشته شدن مهاجران میانماری در کامیون

- رسوایی جنسی و سوء استفاده از کودکان در تگزاس

سی اسپن:

- سناتورهای آمریکایی المپیک پکن را المپیک نسل کشی نامیدند.

ایندیپندنت:

- براون : به المپیک نمی روم، اما این به معنای تحریم نیست.

- دانش آموزان انگیسی : مدرک دانشگاهی اتلاف وقت است.