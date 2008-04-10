سفر دشوار مشعل المپیک / بار دیگر رسوایی اخلاقی در تگزاس

آسوشیتدپرس:
- شرکت بوش در افتتاحیه المپیک در هاله ای از ابهام
- دالای لاما سفر 6 روزه خود به آمریکا را آغاز می کند.
- مک کین جنگ پیشگیرانه را کنار نخواهد گذاشت.
- سی ان ان
- گوردون براون در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت نخواهد کرد.
- حماس به تقویت تسلیحاتی رو می آورد.
- کشته شدن دو اسرائیلی
- رئیس المپیک : از اعتراضات غمگین شده ام.
بی بی سی:
- شورشیان اوگاندا در صدد امضای توافق صلح هستند.
- رئیس کمیته المپیک چین اختلال در حمل مشعل المپیک را محکوم کرد.
واشنگتن تایمز:
- ناآرامی های خیابانی در شهرک صدر سبب کشته شدن 20 نفر شد.
- اوباما موضع مک کین را مورد انتقاد قرار داد.
فاکس نیوز:
- توفان در تگزاس، اوکلاهما، و میشیگان
رویترز:
ابوعبید المصری یکی از اعضای برتر القاعده به مرگ طبیعی مرده است
گاردین:
- رای به موگابه برابر با مرگ است.
- کشته شدن مهاجران میانماری در کامیون
- رسوایی جنسی و سوء استفاده از کودکان در تگزاس
سی اسپن:
- سناتورهای آمریکایی المپیک پکن را المپیک نسل کشی نامیدند.
ایندیپندنت:
- براون : به المپیک نمی روم، اما این به معنای تحریم نیست.
- دانش آموزان انگیسی : مدرک دانشگاهی اتلاف وقت است.
نظر شما